Son dakika... Giresun'a 19 yılda yapılan sosyal yardım 3.1 milyar lira

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükûmetleri döneminde Giresun'a aile, çalışma ve sosyal hizmetler kapsamında 3,1 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

Sosyal hizmetler alanında reform olarak nitelendirebilecek birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğinin altını çizen Öztürk; ‘AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'da insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla vatandaşlarımıza sosyal yardımlar kapsamında 1,7 milyar lira, teşvikler kapsamında 711 milyon lira, sosyal ve ekonomik yardımlar kapsamında 43 milyon lira destek sağlandı’ dedi.

Salgın döneminde sosyal destekler kapsamında birçok adım atıldığına değinen Öztürk; 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca salgın döneminde ilimizde uygulanan sosyal destek programı faz 1 kapsamında 14.268 haneye 14.268.000 TL, faz 2 kapsamında 15.431 haneye 15.431.000 TL, faz 3 kapsamında 8.240 haneye 8.240.000 TL ödeme yapıldı. B iz Bize Yeteriz Türkiyem bağış dağıtımı kapsamında 10.518 haneye 10.518.000 TL ödeme yapıldı. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği kapsamında 9.868 çalışana 46.199.210 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 6.597 çalışana 16.792.685 TL, işsizlik ödeneği kapsamında 3.019 kişiye 12.933.218 TL, normalleşme desteği kapsamında 3.428 çalışana 2.708.364 TL ödeme yapıldı. Böylece Giresun’da vatandaşlarımıza sosyal destek programları aracılığıyla toplam 127.090.477 TL ödeme yapıldı’ dedi.

2002 yılında 4 olan sosyal yardım programının 2020 yılında 43'e çıktığına dikkat çeken Öztürk;' Giresun’da sosyal yardımlardan 2019 yılında 22.677, 2020 yılında ise 25.535 hane faydalanmıştır. Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2003 yılından bugüne kadar ilimize toplam 1,7 Milyar TL kaynak aktarılmıştır' dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin tüm vatandaşları kapsayan, güçlü bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Öztürk; 'Giresun’da 2002 yılında 64.521 olan aktif sigortalı sayısı son 18 yılda %46 artış göstererek 93.919 kişiye ulaşmıştır. İlimizde bugüne kadar teşviklerden yaklaşık 27.684 işyeri yararlanmış olup, bu kapsamda 711 milyar lira ödeme yapılmıştır. 22,4 milyon liralık yatırımın tamamlandığı ilimizde, 19,5 milyon liralık yatırım inşaat aşamasındadır’ dedi.