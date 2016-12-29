Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira

2017 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı açıklandı. 6.5 milyon çalışan doğrudan ilgilendiren asgari ücret ile ilgili süreç tamamlandı. 2017 yılı için asgari ücretin neti bin 404 lira oldu.



Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira - Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu yaptı..



Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komusyonu son toplantısı yapılıyor.



Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:



Bir ortak karar vermeye çalıştık. Üçlü imzanın peşinde bir bakan olarak çok koştuk. Türk –İş’in imzasının da burada olmasını çok isterdim.



Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzalayabildiğimiz için onlara teşekkür ediyorum. Üçlü yapamadığımız için de üzüntülerimi ifade ediyorum.



Asgari ücretin tek defada yılbaşından itibaren yılın geneline iki kademeli olmamasına karar verdik. İşveren tarafı iki kademeli talep ediyordu. Ama işçi kesiminden gelen talep bir defa yılın tamamına olsun talebini değerlendirdik. En azından bu taleplerini yerine getirmiş olmanın huzurunu kendi adıma ifade etmek isterim.



Brüt asgari ücret 1777 lira 50 kuruş. Neti 1404 lira.



Türk-İş temsilcisi Nazmi Irgat ise toplantıda yaptığı konuşmada, belirlenen tutarın düşük olduğunu belirterek karara muhalif kaldıklarını belirtti.