“Son 20 yılın en büyük varlık balonu içindeyiz”

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran () – ABD merkezli fon yönetimi şirketi Centricus Asset Management Fund Müdürü Ralph Jainz, ABD finans piyasalarının son 20 yılın en büyük varlık balonu içinde olduğunu söyledi.

Jainz, “Kimse ‘balon’ sözcüğünü kullanmak istemiyor ama giderek daha fazla piyasa izleyicisi aynı uyarıyı yapıyor. Balon beklenenden önce patlayabilir” dedi.

CNBC’ye konuşan Jainz, varlık balonunun beklenenden önce patlayabileceğine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

“Kimse bunun bir balon olduğundan bahsetmek istemiyor. Ama şu anda gördüğümüz son 20 yılın en büyük varlık enflasyon balonu.

“Zaten pahalı olan hisseler daha da pahalandı. Yatırımcılar daha yüksek getiri sağlayan teknoloji gibi hisseleri almak için kötü getirili hisseleri satıyor.

“Fakat şu an kötü getirili hisseler ekonomide aşağı yönlü bir döngüye gireceğiniz zaman için asıl korumanız gereken sektörler – ki bu da önümüzdeki 12 ila 18 ayda muhtemel görünüyor.”

Gelecek hafta İstanbul’da bir konferansta konuşmacı olarak yer alan ünlü yatırımcı Mark Mobius da yakın bir zamanda piyasaların yüzde 30’a yakın bir düzeltme yaşayabileceğini söylemişti.