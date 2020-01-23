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Sompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyiz

EKONOMİ 23.01.2020, 15:06
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Sompo / Şimşek: İklim değişikliğinde kritik dönemeçteyiz

İstanbul, 23 Ocak () –  Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek iklim değişikliğiyle ilgili olarak, “Artık gezegenimizle ilgili risklerin bu yeni iklim gerçeği ile yönetilmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıllık sürede hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor” dedi.
Hayata geçirdiği “Yerküreye Saygı” projesi ile küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmayı amaçlayan Şimşek, Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl 50.’si düzenlenen Davos Zirvesi’ne iklim değişikliği ile mücadelenin damga vurduğunu belirtti.
Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinde deneyimlenen doğal afetler, aşırı hava olayları ve su kaynakları ile ilgili sorunların temel nedeni olan küresel ısınmaya karşı, 2020 yılı itibariyle kritik bir eşiğe gelindiğini vurgulayan Şimşek, “Önümüzdeki 10 yıllık sürede başta karbon salınımının en az yüzde 30 düzeyinde azaltılması için enerji gereksiniminin, sürdürülebilir kaynaklardan temini olmak üzere; hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Tüm ülkelerin, önümüzdeki 50 yıl için kapsamlı risk senaryolarını ve ulusal iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayarak devreye almaları gerekiyor”dedi.
Davos Zirvesi’nde öne çıkan bir diğer konunun ise, fiziksel risklerin küresel sermaye üzerinde yaratacağı uzun vadeli dolaylı negatif etki olduğunu söyleyen Şimşek şunları belirtti: “Geçmişte lüks denebilecek bir yerleşim merkezinin, sürekli yaşanan kasırgalar ile uzunca süre seller altında kalmasıyla, gayrimenkul fiyatlarının giderek düşmesini ve hatta uzun vadeli mortgage kredilerinden yoksun kalmasını, bu başlığa örnek olarak verebiliriz. Aynı durum maalesef sanayi yatırımları için de geçerli. Bu sorunları çözümsüz kılan faktörler olarak; daha korumacı politikalar, bölgesel ve küresel düzeyde ülkeler arası çıkar çatışmaları, iklim değişikliği ile mücadele konusunda uluslararası toplumun daha isteksiz hatta duyarsız bir noktaya gelmesi olarak değerlendirmek mümkün. Ancak yerküremiz açısından alarm zilleri en üst risk seviyesinde çalarken, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına harekete geçmek zorundayız.”
Şimşek, “Yerküreye Saygı” projesi hakkında da, “Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim ve çalışmalarla iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya katkıda bulunuyoruz. Ürettiğimiz içeriklerin gördüğü ilgi ve paydaşlarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler de bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu bakış açısıyla yıl içerisinde projemizin kapsamını  genişleterek, toplumu  çözümün bir parçası haline getirecek çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

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