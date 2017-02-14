Soğukların etkisiyle Ocak'ta Tarım-ÜFE yüzde 9.51 yükseldi

İstanbul 14 Şubat () - Enflasyon hesabı içindeki işlenmemiş tarım ürünleri fiyatları için öncü gestergelerden tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), hava koşullarının oldukça ağır geçtiği Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9.51 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Tarım-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.36 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 2.86 arttı.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 9.18, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8.25 ve balıkçılıkta yüzde 22.41 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 17.74, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.10 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.21 artış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzelerin fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 36.77 arttı. Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 6.47, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4.53, artış gösterirken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8.61 azalış gösterdi.