SoftBank’tan Mubadala’ya 400 milyon dolar yatırım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – SoftBank Group, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yatırım şirketi Mudabala Capital’e, 400 milyon dolar yatırım yaptı.

Financial Times’ın haberine göre, SoftBank’ın yatırımı, Mubadala’nın, SoftBank’ın teknoloji şirketlerini hedefleyen Vision Fund programına paralel olarak, Avrupa merkezli start-uplara 5 ila 30 milyon dolar arasında yatırım pacağını duyurması sonrasında geldi.

İki yatırım şirketi, Vision Fund'ın, Abu Dhabi devlet yatırım şirketinin 15 milyar dolarlık desteğiyle, Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırımı Fonu’ndan sonra ikinci en büyük yatırımcı düzeyine yükselmesinden bu yana ortak projeler uyguluyorlar.