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SoftBank chip üreticisi Nvidia'daki hisselerini satıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Japon SoftBank Group’un, chip üreticisi Nvidia'da sahibi olduğu tüm hisselerini satacağı duyuruldu. Nvidia hisseleri, şirketin 2019 yılı dördüncü çeyrek beklentisini düşürmesiyle, Pazartesi günü...

SoftBank chip üreticisi Nvidia'daki hisselerini satıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () – Japon SoftBank Group’un, chip üreticisi Nvidia'da sahibi olduğu tüm hisselerini satacağı duyuruldu.
Nvidia hisseleri, şirketin 2019 yılı dördüncü çeyrek beklentisini düşürmesiyle, Pazartesi günü yüzde 17 değer kaybetti. 
Nvidia hisseleri Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 düşerken, 2018 yılının son çeyreğinde görülen bu düşüş SoftBank alt kuruluşu Vision Fund’ın 4.07 milyon dolar zarar etmesine sebep olmuştu.
SoftBank’ın açıklamasında, yapılacak satışın, Vision Fund’ın yatırım kayıplarını kapatmak için olduğu ve firmanın elindeki Nvidia hisselerini Ocak ayında sattığı açıklandı.
SoftBank kurucusu ve CEO’su Masayoshi Son, “İnsanlar satış yapmayı sevmediğimi düşünüyorlar ama durum böyle değil” dedi.

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