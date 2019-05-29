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SoftBank 5G için Huawei yerine Nokia ve Ericsson’la anlaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Japonya merkezli teknoloji şirketi SoftBank Corp, yeni nesil beşinci jenerasyon kablosuz ağ (5G) teknolojisi için Nokia ve Ericsson’ı ana tedarikçi olarak seçtiğini duyurdu. The Financial Times’da...

SoftBank 5G için Huawei yerine Nokia ve Ericsson’la anlaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs () – Japonya merkezli teknoloji şirketi SoftBank Corp, yeni nesil beşinci jenerasyon kablosuz ağ (5G) teknolojisi için Nokia ve Ericsson’ı ana tedarikçi olarak seçtiğini duyurdu.
The Financial Times’da yer alan habere göre SoftBank, daha önce Huawei’yle söz konusu teknoloji üzerine yapılan işbirliği ve testlere rağmen Nokia ve Ericsson’la çalışma kararı aldı.
Aralarında SoftBank’in de yer aldığı önde gelen Japon mobil taşıyıcı şirketleri, geçen hafta Huawei’nin yeni P30 modeli akıllı telefon satışını ertelemiş ve söz konusu modeli tüketicilere “güvenle” satıp satamayacaklarını değerlendireceklerini açıklamıştı.
Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD’li şirketlerin Huawei’yle çalışmasını yasaklamasının ardından çeşitli darbeler almış ve çeşitli sağlayıcılar Huawei’yle yaptıkları operasyonları durdurduklarını açıklamıştı.

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