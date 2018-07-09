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Societe General: Avrupa bankacılık sektörünün konsolide olması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () – Fransız yatırım bankası Societe General'in Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini Smaghi, Avrupa’daki bankacılık otoritelerine seslenerek, ABD’li bankalarla rekabet edebilmek için Avrupalı bankaların...

Societe General: Avrupa bankacılık sektörünün konsolide olması gerekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Temmuz () – Fransız yatırım bankası Societe General'in Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini Smaghi, Avrupa’daki bankacılık otoritelerine seslenerek, ABD’li bankalarla rekabet edebilmek için Avrupalı bankaların daha konsolide hale gelmesi gerektiğini söyledi.
CNBC’de yer alan habere göre, Smaghi herhangi bir satın alma veya birleşmeye dair bir işaret vermedi; ancak, Avrupa’da çok fazla banka olduğunu ve sektörün çok parçalı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:
"Avrupa bankacılık sektörü ABD’nin yaptığı gibi konsolide olmalı. Otoriteler bölgede bankacılık sektörünün konsolidasyonunu kolaştıracak çalışmalar yapmalı.
"Bence Avrupa bankacılık sektörü reel ekonomiye daha fazla destek olabilmek için daha konsantre bir yol izlemeli.
"ABD ile karşılaştırırsak, bu konsolidasyon sürecini ABD 30 yıl önce yaşadı. Avrupalı bankaların dönüşümü de artık gerçekleşmek zorunda.
"Societe General Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu sürecin öncüsü olmak istiyoruz. Fakat bunun olabilmesi için tabii ki önce mevzuat tarafında bir şeyler olması lazım.
"Bu şamada önerdiğim bir şey yok; yalnızca, ABD’li bankalarla rekabet edebilmek için daha konsantre ve daha büyük bankalara ihtiyacımız var."
Paris merkezli banka, geçen hafta Alman Commerzbank’ın hisse piyasaları ve emtia birimini satın almak için anlaştıklarını duyurmuştu. Anlaşma, otoritelerin onayının ardından yürürlüğe girecek.
Deutsche Bank’ın yakın dönemde yaşadığı çalkantılar ve yönetim değişikliklerinin ardından, Societe General bu satınalma ile Alman bankacılık sektöründeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

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