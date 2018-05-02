Social Media Awards’tan Media Markt’a altın ödül

İSTANBUL, () - TÜRKİYE’DEKİ tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey 2018’de Veri Analitiği Ödülleri, teknoloji marketleri kategorisinde altın ödülün sahibi Media Markt Türkiye oldu.

Veri Analitiği Ödülleri, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildi.

Reklam verenlerin ve ajansların yıl boyunca sosyal medyada imza attıkları başarılı işlerin göz önünde bulundurulduğu Social Media Awards Turkey 2018’de Veri Analitiği Ödülleri’nde Teknoloji Marketleri kategorisinde Altın ödülü kazanan Media Markt, sosyal kanallarda toplam 3 milyonu aşkın takipçisiyle kişiye özel fırsatlar sunan, eğlenceli anlar yaşatan etkileşimli içerikleriyle iletişim halinde.

Bu sene ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2018’e dijital ortamda yayınlanan çalışmalar katıldı. Aynı kategoride farklı markaların da yer aldığı değerlendirmede Media Markt teknoloji marketleri kategorisinde altın ödül sahibi oldu. Yarışmanın ödüllendirme sistemiyse Jüri Ödülleri ve BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri olmak üzere iki bölümden oluştu. Veriler ve sıralama SocialBrands’in 30’dan fazla algoritmasını temel aldı.