SocGen CEO’su banka birleşmeleri engellerine dikkat çekti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Yatırım bankası Societe Generale CEO’Su Frederic Oudea, Avrupa bankacılık sektörünü güçlendirmenin önündeki “temel engeller”e dikkat çekti.
Oudea, büyük bankaların birleşmelerini uzun vadede “mantıklı” bulduğunu belirtirken, sermaye konusundaki ulusal düzenlemeler ve Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki farklı iflas kurallarının birleşmeleri zorlaştırdığını söyledi.
Deutsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme görüşmelerini yorumlayan Oudea, birleşmenin, uygulama riskleri, yeniden yapılanma maliyetleri ve sermaye gerekliliklerine karşılık yeterli fayda sağlanamadığını söyledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Yatırım bankası Societe Generale CEO’Su Frederic Oudea, Avrupa bankacılık sektörünü güçlendirmenin önündeki “temel engeller”e dikkat çekti.