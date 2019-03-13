Siyasette Kadın 2019: Her beş bakandan biri kadın

İstanbul, 13 Mart () - Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik’in (IPU) yayınladığı “Siyasette Kadın 2019” verileri, dünyada her beş bakandan birinin kadın olduğunu ve böylece tüm dünyada kadın bakan oranının tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını ortaya koydu.

UN Women ve Parlamentolar Arası Birlik’in 2005 yılından bu yana hazırlanan ve tüm dünyada devlet yönetimindeki ve parlamentodaki kadınların sıralamasını gösteren “Siyasette Kadın 2019” haritası, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm dünyada ilerleme görüldüğünü gösterdi.

Siyasette Kadın 2019 Haritası: Türkiye 120. sırada

Verilere göre dünya genelinde parlamentolardaki kadın milletvekili oranı, 2017 yılından bu yana artarak yüzde 24.3’e çıkarken, meclis başkanı kadınların oranı da yüzde 19.7 oldu. Bununla birlikte, devlet başkanı ve hükümet başkanı kadın oranında düşüş görüldü.

Devlet başkanı kadın oranı 2017 yılındaki yüzde 7.2 düzeyinden yüzde 6.6’ya, aynı dönemde hükümet başkanı kadın oranı da yüzde 5.7 düzeyinden yüzde 5.2’ye geriledi.

Siyasette Kadın 2019 Haritasına göre Türkiye de, yüzde 17.4 ile kadınların parlamentodaki temsili sıralamasında 2017 yılındaki 132’inci sıradan 120’inci sıraya yükseldi.

Her beş bakandan biri kadın

Siyasette Kadın Haritası verilerine göre kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşarak 2017 yılındaki 18.3 düzeyinden yüzde 20.7’ye yükseldi.

Kadınlar dünya genelinde ağırlıklı olarak sosyal hizmetler, aile, genç, çocuk, yaşlı, engelli gibi alanlarda bakanlıkları tutmaya devam ederken, ticaret, endüstri, çalışma gibi farklı bakanlıklar, kadınların bulunduğu ilk beş bakanlık arasında yer almaya başladı.

Genel olarak erkeklerin öncülük ettiği bazı bakanlıkların ise kadınlara geçtiği gözlemlendi ve 2017 yılına kıyasla yüzde 30 daha fazla kadın savunma bakanı, yüzde 52.9 daha fazla kadın finans bakanı ve yüzde 13.6 daha fazla kadın dışişleri bakanı olduğu görüldü.

Bakanlıklarında eşit temsilin olduğu ülkeler arttı

Altı ülkenin bakanlıklarında 2017 yılında yüzde 50 ve üzeri kadın bulunurken, bu sayı 2019 yılında dokuza çıktı.

Eşit temsilin olduğu ülkelerin de yüzde 64.7 ile İspanya,yüzde 55.6 ile Nikaragua, yüzde 54.5 ile İsveç, yüzde 53.3 ile Arnavutluk, yüzde 52.9 ile Kolombiya, yüzde 51.9 ile Kosta Rika, yüzde 51.9 ile Ruanda, yüzde 50 ile Kanada ve yüzde 50 ile Fransa olduğu görüldü.

Etiyopya, yönetim düzeyinde kadınların katılımı konusunda en dikkat çekici yükselişi gösteren ülke oldu ve ülke genelinde kadın bakan oranı 2017 yılındaki yüzde 10 düzeyinden, 2019 yılında yüzde 47.6’ya çıktı. Meksika da, beş kadını daha bakanlık pozisyonuna atayarak kadın bakan oranını yüzde 26.3’ten yüzde 42.1’e yükseltti.

Asya kıtasında Pakistan 2012 yılından bu yana hiç kadın bakana sahip değilken, 2019’da bu oranı yüzde 12’ye çıkarttı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, Moritanya yüzde 31.8 ile bölgenin en çok kadın bakana sahip ülkesi oldu ve Moritanya’yı yüzde 29 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Avrupa kıtasında da Slovenya’da kadın bakan oranı 2017 yılından bu yana yüzde 25 düştü.

