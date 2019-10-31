Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı

SİVAS Valiliği, Sivas Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle kurulan Sivas Teknik Tarım A.Ş (SİVTAŞ) bünyesinde yapılacak olan yem fabrikası ve süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı.



Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle kurulan SİVTAŞ bünyesinde yapılacak olan yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli törenle atıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Salih Ayhan,"Cumhuriyet'in 100'üncü yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' hedefiyle iki fabrikanın temelini attıklarını söyledi. SİVTAŞ'ın özel sektöre rakip olmayacağını belirten Ayhan, "Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Sivas'ın ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma kuracağız" dedi.



Ayhan, SİVTAŞ'ın özel sektörün alanını daraltan bir anlayışla değil, piyasayı regüle eden, tarımsal üretimde katalizör etkisi görecek bir anlayışla kurgulandığını vurgulayarak, "Nasıl savunma sanayi milli ise eğitimimiz milli ise tarımda da bir millileşme yapmamız gerekmektedir. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bunu da kurduk, inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yem fabrikası ile süt işleme tesisinin temeli atıldı. Fabrikaların 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.