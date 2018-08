Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza et alabilmek için kuyrukta bekliyor.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için bekliyor. Satış mağazasında kıymanın kilosu 28, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Ayrıca çiğ köftelik et 36, rosto 36, pirzola 50, kavurmanın kilosu ise 46 liradan satılıyor. Piyasaya göre ucuz olan fiyatlar nedeni ile kombinanın satış mağazası yoğun ilgi görüyor.

'KASAPLARIN YANINA GİDİLMİYOR'

Kent merkezindeki satış mağazalarının sayısının artmasını isteyen vatandaşlar ucuz et almaktan memnun olduklarını söyledi. Et almak için sırada bekleyen Mehmet Ali Karamanoğlu, "İnşallah mağaza biraz daha genişletilir. Burayı tercih etmemizin nedeni, devlet garantisi olması, temiz olması, fiyatının ucuz olması nedeniyle tercih ediyoruz" dedi. Mağazanın daha erken açılması gerektiğini belirten Selahattin Akyel ise, "Millet kuyrukta bekliyor. Sucuk ve kavurma aldım. Temiz ve ucuz et. Kasapların yanına gidilmiyor. Serbest piyasayı kaldırmaları lazım" diye konuştu.

Tek mağazanın yeterli olmadığını söyleyen Ramazan Yıldız ise "Birkaç tane şube daha açılmalı. Devlet güvenirliği olduğu için tercih ediyoruz. Kasaplara göre fiyatlar çok iyi " dedi. Sivas'ta kasaplarda kıyma fiyatı ise 38-40 lira arasında değişiyor.

FOTOĞRAFLI