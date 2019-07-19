Sivas'ta İmar Barışı'ndan 64 milyon lira gelir

SİVAS'ta 8 Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı sürecine 55 bin kişi başvururken, 64 milyon gelir elde edildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 8 Haziran 2018 tarihinde imarsız yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı süreci 15 Haziran 2019 tarihinde sona erdi. Sivas'ta 55 bin kişi imarsız yapısını kayıt altına almak için başvurdu. Başvurular sonucunda 64 milyon lira gelir edilirken, 22 bin 500 kişiye İmar Barışı Yapı Belgesi verildi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında İmar Barışı ile ilgili rakamları açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Nazım Yakut, ”2018 yılının Haziran ayında başlayan İmar Barışı’nda 15 Haziran tarihinden itibaren başvurular sonlandırıldı. İlimizde toplamda 55 bin başvuru oldu. 64 milyon lira civarında gelir sağlanmış oldu. 22 bin 500 adet İmar Barışı’nda yapı belgesi verilmiş oldu. Son düzenlemeyle ödemelere hem taksit imkanı getirildi hem de ödemeler 31 Aralık tarihine kadar uzatılmış oldu. Bu zaman içerisinde tüm kamu kuruluşları özellikle de ilçelerimizde kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın çok yoğun bir destekleri oldu. Çünkü coğrafyamız geniş, oralarda il müdürlüğü olarak çalışmalar yapmamız ve vatandaşları bilgilendirmemiz mümkün olmadığı için kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızın ve diğer kamu kurumlarının destekleri oldu" dedi.

'650 BİN TON ATIK OLUŞUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi’nde de son durum hakkında bilgi veren Yakut, ”Ülkemizin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projemiz, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde devam eden bir proje, 2017 yılının Eylül ayında başlatıldı. Şu anda süreç devam ediyor. Geçen hafta çıkan yönetmelikle ilk başta sosyal sorumluluk ile başlayan projemiz şu an kanuni zorunluluk haline gelmiş oldu. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Sanayileşme, kentleşmeyle birlikte tüketim artıyor. Doğal kaynaklarla birlikte bu kaynaklar azalıyor. İlimizde günlük 650 ton civarında atık oluşuyor. Merkezde yaklaşık 400 ton civarında atık oluşuyor. Bunların yüzde 13’ünü dönüştürebiliyoruz. İlimiz merkezde 3 adet ve Şarkışla merkezde bu konuda dönüşüm ve toplama yapan tesisimiz bulunmaktadır. Özellikle ilçelerimizde iç mekan dediğimiz kutuların temininde ciddi sorunlar oluşuyor. Kurumlarımızın Sıfır Atık depolama alanları oluşturmaları belediyelerimiz tarafından toplanma sisteminin etkin bir şekilde kurulması gerekiyor. Bir de atık getirme merkezlerinin acilen kurulması gerekiyor. İç mekan kutularımızı gerek belediyelerimizin, gerekse kurumlarımızın temin etmesi gerekiyor. 10 bin nüfuslu bir ilçede günlük 10 ton atık oluşuyor. 3 ton atık dönüşebiliyor. Aylık 90 bin liralık gibi bir ekonomik kazanç oluyor'' diye konuştu.

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