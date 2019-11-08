Sivas'ta cezaevinde salça ve makarna fabrikası kurulacak

SİVAS'ta, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Hedeflerine Doğru 100 Üretim ve İstihdam Kapısı' sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cezaevinde kurulacak 2 fabrikada, Türkiye'deki farklı cezaevlerinde kalan mahkumlar için salça ve makarna üretilecek. Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, 'İş Yurtları' bünyesinde kurulacak fabrikalarda, mahkumlar tarafından üretilecek makarna ve salçalar, Türkiye'deki cezaevlerine gönderilecek.Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile fabrikaların kurulacağı Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Sivas'ta 100 fabrika kurmayı hedeflediklerini belirterek, Makarna ve Salça İşleme Fabrikası kurulması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin iş yurtları bünyesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.Sivas Valiliği öncülüğünde, Sivas Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile diğer paydaşların bir araya geldiğini ve fabrikaları gelecek yıl şehre kazandıracaklarını aktaran Vali Salih Ayhan, "Burada hükümlüler çalıştırılacak. Amacımız Sivas'ın coğrafyasındaki tarım potansiyelinin, hammaddelerin kullanılmasını ve bölgede heyecan oluşmasını sağlamak. Çiftçimiz, ürettiği buğdayını burada değerlendirecek. Bu toprakların buğdayı, ülkenin birçok şehrine dağılan tonlarca makarna olacak. Kırsalda üretilen ve kurulacak seralarda yetiştirdiğimiz domatesler, burada salça olacak" dedi:Sivas'ın 2023 yılında 100 fabrikayı bünyesine katacağını vurgulayan Vali Salih Ayhan, "İnşallah Sivas hep istihdamla, katma değeri yüksek üretimle adından söz ettirecek. İnşallah Demirağ Organize Sanayimizi bitirdiğimizde 100 fabrika hedefimizi de geçeceğiz. Kamu kurumlarının gücüyle 29 Ekim tarihinde Yem Fabrikası ile Süt İşleme Tesisleri’nin temeli atıldı. Şimdide salça ve makarna fabrikamızın temellerini atacağız" diye konuştu.Kurulacak fabrikalarda istihdam edilecek mahkumların meslek sahibi olup, cezalarını çektikten sonra sektörde iş imkanı bulacağına işaret eden Vali Ayhan, hükümlülerin topluma sorunsuz ve rehabilite edilmiş olarak kazandırılmalarının önemine vurgu yaptı.5 TON İLE BAŞLAYIP 100 TONLUK KAPASİTEYE ÇIKACAKSivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da modern ceza infaz sistemlerinde hükümlülerin sağlıklı düşünen, üreten ve rehabilite edilen bireyler olarak topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti. Hükümlülerin bileğine altın bilezik takarak, topluma kazandırmayı arzuladıklarına değinen Uğurlu, "Her iki tesisimizde günlük 5'er tonla başlayıp, ilerleyen zamanda 100 ton kapasiteye çıkacağız. Başlangıçta 75’er hükümlümüz, toplamda ilk etapta 200 hükümlümüz istihdam edilecek. Kapasiteyi artırdığımızda da yüzlerce hükümlümüzle üç vardiya çalışacak şekilde tesislerimizi kuracağız. Amacımız özel sektörde bu işleri yapan esnafımızla rekabet etmek, onların önünü kesmek değil. Amacımız onlara kalifiye elamanlar yetiştirmek. Bu tesisler, Sivas ekonomisi için bir rol model olacak" diye konuştu.