Şişecam'ın Eurobond ihracına 1.1 milyar dolar talep geldi

İstanbul, 15 Mart () - Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen 550 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracına, 150’nin üzerinde uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 1.1 milyar dolar talep geldi.

Şişecam'dan yapılan açıklamada, "Getirisi yüzde 7.25 ve kupon faizi yüzde 6.95 seviyesinde gerçekleşen Şişecam’ın Eurobond’u 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Ayrıca ilk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi. Şişecam 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri almayı teklif etmek suretiyle yeni ihracın tutarını da yükseltmiş oldu" denildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, gelişmekte olan piyasalarda benzer ihraçların yoğun olduğu bir haftada gerçekleştiren Eurobond ihracına gelen iki kat talebin ve beklentinin 12.5 baz puan altında gerçekleşen faiz seviyesinin küresel piyasaların içinde bulunduğu zorlu koşullar düşünüldüğünde büyük bir başarı olduğuna dikkat çekerek, "İhraç tutarının yüzde 48’i ABD, yüzde 27’si kıta Avrupası, yüzde 21’i İngiltere ve kalanı da Asya ve Ortadoğu menşeili fon ve finans kuruluşları tarafından satın alınmıştır. Uluslararası kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir" dedi.

Türk şirketlerinin Nisan 2017’den bu yana gerçekleştirdiği ikinci en büyük ve Nisan 2018’den bu yana gerçekleştirdiği en uzun vadeye sahip Eurobond ihracına imza atmanın da ayrıca memnuniyetinin yaşandığını belirten Kırman bu konuda Şişecam ekiplerinin olağanüstü çabalarının bu sonuçlarda etkili olduğunu da belirtti ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu ihraçla bir ilke de imza attık. İlk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenlemiş oldu. Şişecam’ın 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri almayı teklif ederek, hem yeni ihracın tutarını yükseltmiş olduk, hem de 2020’de vadesi gelecek tutarı 450 milyon dolar seviyesine düşürmüş olduk." (Fotoğraflı)