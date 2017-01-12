Şirket fiyatlarının düşmesine karşın satınalma işlemleri yarı yarıya azaldı

İstanbul, 12 Ocak () - Türkiye'deki şirketlerin fiyatlarında önemli düşüşler olmasına karşın, birleşme ve satın alma (M&A) işlemleri 2016 yılında yüzde 53 düşüşle 7 milyar dolara gerilerken, yabancıların gerçekleştirdiği işlemler de 2.5 milyar dolar ile 2009'dan bu yanaki en düşük seviyeye indi.

Ernst &Young (E&Y) Türkiye tarafından açıklanan "Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu"na göre, 2016 yılında Türk şirketlerinin fiyatlamaları düşerken, finansman da zorlaştı.

Rapora göre, işlem değeri açıklanan 101 işlemle toplam 4.6 milyar dolar tutarında işlem hacmi yaratıldı. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim yaklaşık 7 milyar dolarda kaldı.

Bu tutarlar 2015 yılında sırasıyla 10.7 milyar dolar ve 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. "Düşüşte, yaşanan güvenlik sorunları önemli rol oynadı"

Yabancı yatırımcıların işlem sayısı son altı yılın en düşük seviyesine gerileyerek 93 olurken, yerli yatırımcılar ise 150 işlem gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştiği işlem hacminin 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirten EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Kıdemli Müdürü Cem Günfer, "Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2016'da 2.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam, 2015 yılında 6.6 milyar dolar seviyesindeydi" dedi ve ekledi:

"Bu düşüşte, yurt içinde ve bölgemizde yaşanan güvenlik sorunlarının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, ekonomik büyümenin azalması ve kurlardaki dalgalanmalar da yabancı yatırımcıların daha temkinli davranmasına sebep oldu." "Türk şirketlerinin ucuzlaması yabancıların ilgisini artırmadı" 2016 yılı için sene başında 15 milyar dolarlık işlem hacmi öngörüleri bulunduğunu, ancak gerçekleşmenin bunun çok altında kaldığını belirten E&Y Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler de, "Kurdaki anormal dalgalanma, Suriye ve Rusya ile ilgili gelişmeler, darbe girişimi, OHAL, terör olayları üst üste geldi. Bunlara yabancılar Türkiye'ye gelmeyerek çok sert tepki verdi" dedi.

Mevcut konjonktürde Türk şirketlerin değerinin de düştüğünü belirten Cantekinler, "Fiyatlamalar aşağı gitti, Türk şirketler ucuzladı. Fakat ucuzlamaları yabancıların ilgisini artırmadı. İhracat yapan şirketleri yabancılar biraz daha güvenli buluyor. Ancak özellikle gelirleri TL olan bir şirketseniz yatırımcının ilgisini çok çekmeyebiliyor" dedi. "Bazı şirketlerin sermaye artırımı yapması gerekebilecek" Finansman bulmanın da zorlaştığını ifade eden Cantekinler, "Ülke notu düştüğü zaman ülke riski artıyor. Bununla birlikte bazı şirketlerin kendi risk primleri de artabiliyor... Finansmanda da biraz sıkıntılar var. Eski kredileri bulmak çok kolay değil. Ancak alacağınız şirketin çok sağlam bir bilançosu varsa, o zaman daha kolay olabilir" diye konuştu.

Özel sektörün 2017'de ciddi borç ödemesi olduğuna da dikkat çeken Cantekinler, kurdaki yukarı hareket gözönüne alınınca bazı şirketlerin sermaye artırımı yapması gerekebileceğini söyledi ve ekledi:

"Danışman firma olarak bu sene içinde yabancılara çok önemli fırsatlar götürdük. 'Bu zamanda gelemeyiz' dediler. Elimizde Alman, İspanyol, İtalyan ve Güneydoğu Asya'dan örnekler var.

Pırlanta gibi aktifler götürdük. Aldığımız cevap hep 'doğru zaman değil' oldu."

Özellikle TL'deki değer kaybının M&A işlemlerini önemli ölçüde etkilediğini belirten Cantekinler, yabancı yatırımcının volatil ülkelere girmek istemediğine dikkat çekti. 2017 için beklenti : 10 milyar dolarlık M&A 2017'de ise M&A işlemlerinin yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini belirten Cantekinler, özellikle yılın ikinci yarısı için daha olumlu beklentileri bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu yıl 2016'ya göre görece olumlu beklentilerimiz var. Özelleştirmelerin bir kısmının olmasını bekliyoruz. TMSF'nin elinde bazı aktif kıymetlerin piyasaya arz edilmesini bekliyoruz. Elektrik Üretim A.Ş'de ilave satışlar olabileceğini düşünüyoruz. Devlet Demir Yolları, Denizcilik İşletmeleri'nde limanlar var."

Milli Piyango'nun özelleştirmesinde ise devredildiği Varlık Fonu'nun nasıl davranacağının önemli olduğunu belirten Cantekinler, "Tahvil, bono ya da sukuk gibi bir ihraç mı yapacak yoksa Özelleştirme İdaresi gibi davranıp bunların işletme hakkını mı verecek bilmiyoruz. Ama Milli Piyango da çok ilgi çekici bir kıymet" dedi ve ekledi:

"Köprüler ve karayollarının da halka arz edileceği söyleniyor. Ekonominin biraz daha stabil olması halinde kamu sektöründe birçok işlem olması beklenebilir." (Fotoğraflı)