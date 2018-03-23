Sinpaş Time İstanbul'un yeni yaşam merkezi olmaya aday

ULUSLARARASI Finans Merkezi’ne komşu Sinpaş Finans Şehir’in kalbinde konumlanan Sinpaş Time; İstanbul’un ilk saatli ikonik residence olarak, farklı tiplerde villa, konut ve ticari ünitelerin yer aldığı meydanıyla İstanbul’un yaşam merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Sinpaş’ın en yeni projesi Sinpaş Time, konumundan özgün mimari tasarımına, konfordan sosyal donatılara, doğa ve spor odaklı yaşam anlayışından farklı ihtiyaçlara göre şekillenen ticari ünitelere kadar şehir hayatının beklentilerine çözüm sunuyor. Finans Merkezi'nin hemen yanı başında yer alan Sinpaş Time’ın residence kulesi ve üzerinde yer alan ikonik dev saati ile Anadolu yakasının yeni simgelerinden biri olmayı hedefliyor. Sinpaş Time, ilk fiyat avantajı ve özel ödeme planlarıyla kazançlı yatırımın adresi olmaya da aday. Proje, residence seçeneği dışında apartments, ofis, sınırlı sayıda villa ve ticari ünite seçeneği de sunuyor.

“YATIRIMIN ZAMANI GELDİ”

Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Sinpaş’ın, her projede daha iyiyi ve en yeniyi hedeflediğini, tüm projelerinin şehre ve yaşama değer katmasına özen gösterdiklerini belirterek, Sinpaş Time’ın bu anlayışın iyi bir örneği olduğunu söyledi.

'Sinpaş Time, dünyanın yeni finans merkezinin hemen yanında' diyen Çelik şöyle devam etti:

“Finans Şehir’in kalbinde yer alan, her ayrıntısıyla titizlikle tasarlanmış, yepyeni bir karma proje. Sinpaş Time, beklentileri karşılayacak kusursuz bir karma proje örneği olarak geliştirildi. Konutla ticari alanları, konforla sosyal donatıları şehirli bir konseptle birleştiriyor. Sinpaş Time, sadece konforlu bir yaşam sunmakla yetinmeyerek, çok kazandıran bir yatırıma da dönüşecek. Sinpaş olarak, ayrıcalıklı bir yaşam ve iyi bir yatırıma sahip olmak isteyen herkese, kazançlı yatırımın tam zamanı diyerek Sinpaş Time’la yatırım fırsatı sunuyoruz. Sinpaş Time müşterilerimizin zamanına değer kazandıran, yaşamlarını kolaylaştıran, hayatlarına mutluluk katan yeni bir adres olacak.”

DÜNYANIN YENİ FİNANS ÜSSÜNE KOMŞU

Sinpaş Time, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne komşu olmasına rağmen, metropol yoğunluğundan uzak, dingin ve konforlu bir yaşam sunuyor. Sinpaş Time’da özgün tasarıma sahip 34 katlı kule, 342 konut, farklı tiplerde villa ve sınırlı sayıda ticari ünitenin yer aldığı farklı konsept ve kullanım imkanı sunuyor. Sinpaş Time; ‘konut’, ‘residence’, ‘villa’, ‘ofis’ ve ‘ticari alanlar’ olmak üzere çok farklı ihtiyaçlara en iyi seçeneği sunacak.

ALIŞVERİŞ CADDESİ’NDEN 36 BİN METREKARELİK ŞEHİR PARKI’NA

Sinpaş Time’da her türlü ihtiyacı eksiksiz olarak karşılayacak Alışveriş Caddesi’nde, seçkin markalar ile süpermarket, kafe ve restoranların da yer aldığı 33 ticari ünite bulunacak. Sinpaş Time’da yaşayanlar, 36 bin metrekarelik Şehir Parkı ve içerisinde yer alan piknik alanları, göletler, oturma terasları ile doğayla iç içe olmanın ayrıcalığını yaşayacak. Uzun yürüyüş yolu, bisiklet ve koşu parkuru ile spor, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olacak. Sinpaş Time dünyasında yer alanlar, bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanma keyfini yaşayacak. Yeşillikler içinde, süs havuzları ve heykellerin yer aldığı meydan da, Sinpaş Time’ın özgün konseptini yansıtacak.

ÇOCUKLAR İÇİN PARKY

Sinpaş Time’da çocuklar için de büyük bir oyun parkı yer alıyor. Birbirinden eğlenceli donatı ve aktivitelerin yer aldığı Parky çocuk parkı, Sinpaş Time’ın minik sakinlerinin keyifli anlarına ev sahipliği yapacak. Anne ve çocuk salıncakları, tırmanma grupları, trambolin, tahterevalli, döner zıp zıp, fıskiyeli su parkı, kum oyun alanı, kara tahta boyama ve graffiti duvarları, aynalı yansıma duvarları, piyano basamaklar ile çocukların eğlenceli zaman geçireceği favori mekanlarından sadece birkaçı.

KOLAY ULAŞIM AVANTAJI

Sinpaş Time, şehrin farklı noktalarına kolay ulaşım imkanı sunan, avantajlı bir konuma sahip. Uluslararası Finans Merkezi ile beraber yapılacak olan yeni yol bağlantılarıyla E5 ve TEM bağlantılarına ulaşım kolayca sağlanacak. Açılacak olan Göztepe Ataşehir Metro hattı ve hemen yanı başında yer alacak Metro durağı ile İstanbul’un her noktasına dakikalar içinde ulaşılabilecek.

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