Sınır kapılarında gurbetçi ve TIR yoğunluğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında izinlerini anavatanda tamamlayan gurbetçilerin dönüşleri ve ihracat yükü taşıyan TIR'lar nedeniyle yoğunluğu yaşanıyor. TIR kuyruğu Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de 9 kilometreye ulaştı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ile Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda bugün anavatanda izinlerini tamamlayıp karayolu ile çalıştıkları ülkelere dönenler ile ihracat yükü taşıyan TIR'ların yoğunluğu yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçiler ülkelerine dönerken, bir yandan da anavatanda izinlerini geçirmek için gelen gurbetçiler yoğunluk oluşturuyor. Yetkililer, gurbetçilerin giriş ve çıkışlarında sorun yaşanmadığını belirterek, 12 peronda işlemlerin 24 saat devam ettiğini belirtti.

Avrupa ülkelerine ihracat yükü taşıyan TIR'lar ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda 14, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler sınır kapılarında saatlerce beklerken, sorunların çözülmesini istedi. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılmasından kaynaklandığını belirtti.

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