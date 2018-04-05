Şimşek: Son nefesimize kadar çaba harcamaya devam

İstanbul, 5 Nisan () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden "görevinden ayrılmadığı" mesajını verdi.

"İstifasını verdiği" ya da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığı" yolunda söylentiler üzerine Şimşek, Twitter üzerinden şu mesajı verdi:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." (Fotoğraflı)