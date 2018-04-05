Şimşek: Son nefesimize kadar çaba harcamaya devam

İstanbul, 5 Nisan () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden "görevinden ayrılmadığı" mesajını verdi.
"İstifasını verdiği" ya da "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığı" yolunda söylentiler üzerine Şimşek, Twitter üzerinden şu mesajı verdi:
"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." (Fotoğraflı)
İstanbul, 5 Nisan () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden "görevinden ayrılmadığı" mesajını verdi.