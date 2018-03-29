Şimşek: Nihai hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır

İstanbul, 29 Mart () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin "son on beş yılda kararlıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldığını" vurgulayarak, "Nihai hedefimiz bu reformlar ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme rakamlarını açıkladığını anımsatan Şimşek, "GSYH, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7.3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.8 gerçekleşti. Bu gerçekleşme ile birlikte, 2017 yıl genelinde GSYH büyüme hızı yüzde 7.4’e ulaştı" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Böylece, 2017 yılında Türkiye ekonomisi; OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkeler içinde yer aldı.

"Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3.1 trilyon TL seviyesine ulaşmıştır.

"TL cinsinden kişi başına milli gelir 38,660 TL, dolar cinsinden ise 10,597 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

"2016 yılı son çeyreğinden itibaren ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz uygulamalar; yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata yönelik teşvikler ve etkinliği artırılan Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması yüksek büyüme performansında belirleyici olmuştur.

"2017 yılında büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış talep de büyümeye sınırlı pozitif katkı sağlamıştır.

"Makine teçhizat yatırımlarının yılın ikinci yarısında reel olarak yıllık yüzde 11.7 artması önümüzdeki dönem büyüme görünümünü desteklemektedir.

"2017 yılında ulaşılan yüksek büyüme performansı ile birlikte güçlü istihdam artışı hedefimize de ulaştık.

"Mevsimsel düzeltilmiş verilerle 2017 yılı Aralık itibarıyla 1 milyon 635 bin kişiye ilave istihdam sağladık.

"Yaratılan bu istihdam 2006-16 dönem ortalamasının 2.4 katıdır. Böylece yılbaşından beri işsizlik oranımız 2.1 puan düşerek Aralık ayında mevsimsel düzeltilmiş olarak yeniden tek haneye gerilemiş oldu.

"Bununla birlikte, işgücüne katılımdaki güçlü artış sürmektedir. İstihdamı desteklemeye yönelik attığımız adımlarla önümüzdeki dönemde işsizlik oranında daha düşük seviyeleri görmeyi bekliyoruz.

"Yatırımların ve istihdamın güçlü seyri 2018 yılında iç talep yoluyla büyümemizi desteklemeye devam edecektir.

"Avrupa ekonomisindeki kuvvetli görünüm, petrol fiyatlarındaki artış kaynaklı petrol ihracatçısı ticaret ortaklarımızın güçlenen talebi ve turizmdeki toparlanmanın devamı ile önümüzdeki dönemde de dış talebimizin büyümeye olumlu katkı vermesini bekliyoruz.

"2018 yılı ilk çeyreğine yönelik açıklanan öncü göstergeler büyümenin hedeflerimizle uyumlu devam ettiğini gösteriyor.

"Türkiye ekonomisi son on beş yılda kararlıkla uygulanan reformlar sayesinde çok önemli mesafe aldı.

"Güçlü kamu maliyemiz ve sağlıklı bankacılık sektörümüz ile geçtiğimiz dönemde yaşadığımız birçok iç ve dış şoka karşı ekonomimiz direncini ispat etti.

"Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü artıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde yükselmemizi sağlayacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Bu çerçevede, özellikle Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eğitim alanlarındaki reformlarımıza öncelik veriyoruz.

"Nihai hedefimiz bu reformlar ile birlikte daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmaktır."