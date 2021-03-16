Silivri'ye Kağıt Fabrikası yapılıyor

Güvenli, fonksiyonel ve estetik yaşam alanları inşa eden Home Yapı’nın, Nehir Kağıtçılık Fabrikası projesi aksaksız ilerliyor.

Projelerin tasarım aşamasından itibaren optimum çözümler sunan Home Yapı, pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektöründe projelerine hız kesmeden devam ediyor. Toplam inşaat alanı 24.000 m2 olacak şekilde projelendirilen Nehir Kağıtçılık Fabrikası projesinin Kasım 2021 tarihinde teslim edilmesi öngörülüyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda onlar için en uygun projeleri gerçekleştirdiklerine değinen Home Yapı Kurucu Ortağı İnşaat Mühendisi Nevzat Ülküseven, “Projelerimizi oluştururken de tamamen şeffaflık ilkesine bağlı kalarak; optimum projelendirme, sürprizlere meydan bırakmayan, doğru ve yerinde malzeme seçimi, fiyat analizinin yapılması, bütçenin yönlendirilmesi, imalat projeleri, uygulama, kalite kontrol ve zamanında teslim gibi tüm süreçleri titizlikle yürütüyoruz.

Nehir Kağıtçılık’ın Zeytinburnu’nda bulunan fabrikasında ilave makine parkuru için yeterli yer kalmadığından ötürü bizimle iletişime geçtiler ve yeni bir bina projesi talebinde bulundular. Biz de kendilerinin talepleri doğrultusunda projemizi şekillendirdik ve arsa temini konusunda da destek vererek projeye başlama kararı aldık. Silivri, Selimpaşa-Ortaköy Sanayi bölgesinde yapılacak yeni binada üretim hatlarını tek bir çatı altında toplayarak daha verimli bir üretim ve kapasite artışı sağlayacağız.” dedi.

Yağmur Suyunu Dönüştüren Özel Çatı Sistemi

Proje hakkında teknik ve mimari bilgiler veren Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, “Yeni fabrikamız 2 bodrum, 2 normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Binanın 3 katına da araç giriş çıkışı sağlayarak ham madde taşıma ve sirkülasyonunda verimlilik sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için ayrıca 3 yük asansörü, 1 insan asansörü ve 1 mamül asansörü tasarlandı. Bu sayede dikey taşımalarda enerji ve zamandan tasarruf sağlanacak.

Projemizde, fabrikanın ihtiyacı olarak 4 adet zemin kat, 4 adet -1 bodrum kat olmak üzere toplam 8 tır yanaşma rampası mevcut ve 2 yük asansörüne dışarıdan tır yanaşabilecek şekilde tasarlandı.

Fabrikanın çatısı, kemerlerin araya gelmesiyle oluşan tonoz çatı şeklinde tasarlandı. Böylece teraslar ve sahadaki yağmur suyu yeraltındaki su depolarında toplanıp filtreleme işleminden geçirildikten sonra tekrar kullanılacaktır.” dedi.