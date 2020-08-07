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Sigortalı işçi sayısında ciddi azalma

2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla son 1 yılda, sigortalı çalışan işçi (4a) sayısı 405 bin 261 kişi azalarak 13 milyon 919 bin 211’e düştü. Özellikle son iki yıldır süren ekonomik kriz ve buna eklenen Covid-19 salgını emekçileri işsiz bırakıyor. Üstelik salgın nedeniyle 17 Nisan’da başlatılan işçi çıkarma yasağına rağmen bu süreç devam ediyor. Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 374 bin 977 kişi azalarak 19 milyon 843 bin 495 kişi oldu. Mart 2020’ye kıyasla azalış ise 370 bin 555 kişi oldu. MEMUR SAYISINDA ARTIŞ VAR Bu kapsamda sigortalı işçi (4a) sayısı Mayıs 2019’a göre 405 bin 261, Mart 2020’ye göre 420 bin 93 kişi azalarak 13 milyon 919 bin 211 kişiye indi. Sigortalı esnaf (4b) sayısı da geçen yılın aynı ayına kıyasla 33 bin 815 kişi azalarak 2 milyon 804 bin 352 kişiye indi. Ancak Mart 2020’ye kıyasla 38 bin 565 kişi artış oldu. Yine mayıs sonu itibarıyla, sigortalı memur (4c) sayısı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla 64 bin 99, Mart 2020’ye kıyasla 10 bin 973 kişi artarak 3 milyon 119 bin 932 kişiye çıktı. Öte yandan Mayıs 2020 sonu itibarıyla Türkiye’de, “tarım zorunlu”, “muhtar”, “çırak”, “stajyer ve kursiyer” gibi diğer sigortalı kesimlerin de dahil edildiği aktif sigortalı sayısı ise 21 milyon 410 bin 217 kişi oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 22 milyon 189 bin 569 kişiydi. Buna göre son 1 yılda azalış 779 bin 352 kişi oldu.

EKONOMİ 07.08.2020, 07:36 Murat Aydın
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Sigortalı işçi sayısında ciddi azalma

2020 Mayıs ayı sonu itibarıyla son 1 yılda, sigortalı çalışan işçi (4a) sayısı 405 bin 261 kişi azalarak 13 milyon 919 bin 211’e düştü.
 
Özellikle son iki yıldır süren ekonomik kriz ve buna eklenen Covid-19 salgını emekçileri işsiz bırakıyor. Üstelik salgın nedeniyle 17 Nisan’da başlatılan işçi çıkarma yasağına rağmen bu süreç devam ediyor.

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 374 bin 977 kişi azalarak 19 milyon 843 bin 495 kişi oldu. Mart 2020’ye kıyasla azalış ise 370 bin 555 kişi oldu.

MEMUR SAYISINDA ARTIŞ VAR 

Bu kapsamda sigortalı işçi (4a) sayısı Mayıs 2019’a göre 405 bin 261, Mart 2020’ye göre 420 bin 93 kişi azalarak 13 milyon 919 bin 211 kişiye indi. Sigortalı esnaf (4b) sayısı da geçen yılın aynı ayına kıyasla 33 bin 815 kişi azalarak 2 milyon 804 bin 352 kişiye indi.

Ancak Mart 2020’ye kıyasla 38 bin 565 kişi artış oldu. Yine mayıs sonu itibarıyla, sigortalı memur (4c) sayısı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla 64 bin 99, Mart 2020’ye kıyasla 10 bin 973 kişi artarak 3 milyon 119 bin 932 kişiye çıktı.

Öte yandan Mayıs 2020 sonu itibarıyla Türkiye’de, “tarım zorunlu”, “muhtar”, “çırak”, “stajyer ve kursiyer” gibi diğer sigortalı kesimlerin de dahil edildiği aktif sigortalı sayısı ise 21 milyon 410 bin 217 kişi oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 22 milyon 189 bin 569 kişiydi. Buna göre son 1 yılda azalış 779 bin 352 kişi oldu.

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