Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Sigorta sektörünün yeni ürünü : Etkinlik Sigortası

İstanbul, 24 Temmuz () - Sigorta sektörü, Etkinlik Sigortası ile etkinliklerin iptali veya ertelenmesi, etkinlik sırasında katılımcıların başına bir kaza gelmesi, dekor sahne, etkinlik yeri, orkestra, müzik enstrümanlarının zarar görmesi...

Sigorta sektörünün yeni ürünü : Etkinlik Sigortası

İstanbul, 24 Temmuz () - Sigorta sektörü, Etkinlik Sigortası ile etkinliklerin iptali veya ertelenmesi, etkinlik sırasında katılımcıların başına bir kaza gelmesi, dekor sahne, etkinlik yeri, orkestra, müzik enstrümanlarının zarar görmesi ve sanatçıların başına bir durum gelmesi gibi riskleri teminat altına alıyor.
Etkinliklerin sigortalanması için konser yerinin konumu, konsere katılacak kişi sayısı, düzenlenecek etkinliğin içeriği ve etkinlik için harcanan bütçe gibi kriterler bulunurken, milyon dolarlarla ifade edilen etkinliklerin sigorta bedelini ise elde edilecek kar, organizatörlerin sahip olduğu ya da kiraladığı görsel ve işitsel cihazların toplam bedelleri belirliyor.
Etkinlik sigortası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, bu ürünün en yaygın olduğu pazarın Amerika ve Avrupa olduğuna dikkat çekerek, “Sigorta şirketlerimiz etkinlikle ilgili detay bilgiye sahip olduklarında, sigortalının ihtiyacına en doğru şekilde hizmet edebilecek poliçeyi çıkartma konusunda istekliler. Günümüzde bu ürünün kalbi Londra başta olmak üzere sınırlar ötesi diğer uluslararası marketlerde atıyor. 10 yıl öncesine kıyasla Türkiye pazarındaki oyuncuların bu ürüne yönelik iştahlarının arttığını söylememiz yanlış olmaz. 2018 yılında Yalıkavak Marina’da düzenlenen dünya çapında ünlü sanatçı Anastacia’nın konserini sigortalamıştık. Bu yıl da yine aynı mekanda düzenlenen ünlü sanatçı Gloria Gaynor ve Ajda Pekkan konserlerini sigortaladık” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.