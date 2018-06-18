Sığınmacı tartışmaları Merkel’in Hristiyan Birliği’nde ayrılığa yol açtı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran () – Almanya Başbakanı Angela Merkel, dördüncü görev döneminde, sığınmacı politikaları nedeniyle, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birliği’nden (CSU) eleştiri alıyor.

Konuya ilişkin tartışmalar Merkel’in Hristiyan Demokrat Partisi CDU ile CSU arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

CSU, Merkel’in daha katı sığınmacı politikaları uygulamasını istiyor ve diğer Avrupa ülkelerinde zaten kayıtlı olan sığınmacıların Almanya’ya girişinin polis tarafından durdurulmasını talep ediyor. Fakat yasa tasarısı olarak meclise gelen öneri Merkel tarafından durduruldu.

CDU ve CSU’nun birleşiminden oluşan Hristiyan Birliği’nde sığınmacı tartışmaları bir güç savaşına dönüştü. CSU Bavyera eyaletinde yönetimdeyken, kalan tüm kentlerde ise CDU yönetimde.

“Merkel’i devirmek gibi bir niyetim yok”

CSU Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, hükümetin düşmesine neden olabilecek sığınmacılar ve iltica konularında Merkel’e Avrupa Birliği müttefikleriyle bir anlaşmaya varması için ek süre verdi.

Seehofer uzun süredir devam eden ittifakın dağılacağı endişelerine yönelik ise Pazar günü olağanüstü CSU toplantısında, “Merkel’i devirmek gibi bir niyetim yok“ açıklaması yaptı. Geçen hafta Welt am Sonntag’da yer alan bir haberde ise Seehofer’in bir birlik toplantısında, “Artık bu kadınla daha fazla çalışamam” dediği ileri sürülmüştü.

Angela Merkel, bu ay içinde İtalya Başbakanı Giuseppe Coonte ile sığınmacılar konusunda Avrupa genelinde geçerli bir anlaşmanın temellerini görüşmek için bir araya gelecek.