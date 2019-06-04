Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

İstanbul, 4 Haziran () – İstanbul’da 17 - 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu’na, sıfır atık kavramının babası olarak bilinen Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland gibi dünyaca ünlü isimler, foruma katılacak ve yaşanabilir bir gelecek için bilgi ve birikimlerini dinleyicilerle paylaşacak.

Bilim insanları, akademisyen ve bürokratların ağırlanacağı organizasyonda “Sıfır Atık Mümkün Mü?”, “Atık Yönetiminin Küresel Etkisi”, “Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin Atık ve Kaynak Yönetimi” gibi birçok konu başlığı ele alınacak.

İsrafın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlığının kazandırılması, atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’nu, uluslararası temsilcilerinin yanı sıra kamu ile özel sektörün üst düzey yetkilileri takip edecek. (Fotoğraflı)