Siemens / Kaeser: Ticari gerginlikler yatırım planlarını etkileyebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos () – Almanya merkezli Avrupa’nın en büyük teknoloji şirketlerinden Siemens CEO’su Joe Kaeser, artan ticari gerginliklerin yatırım planları ve stratejilerini etkileyebileceğini söyledi.

İş dünyasında ihracat ve ithalatın, iç ekonomilerini korumaya çalışan ülkelerin ek ücretlendirmeleriyle giderek pahalılaştığını belirten Kaeser, CNBC’ye şöyle konuştu:

“Sermaye malları yatırım, yatırım ise güven demektir. Neyin adil ve adaletsiz olduğu hakkındaki tartışmaların, orta vadede yatırımcı duyarlılığını etkileyebileceğini düşünüyorum çünkü insanlar ortalık sakinleşene kadar yatırımlarını geri çekebilirler.”

Kaeser şimdilik siparişlerde bir yavaşlama beklemediğini, söz konusu ticari anlaşmazlıklar konusunda iyimser kalmaya devam edeceğini ve “mantıklı kişilerin” söz konusu ek gümrük vergileri ve ticaret tartışmalarında üstün geleceğine inandığını söyledi.

