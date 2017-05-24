Siber saldırılara karşı siber sigorta önerisi

İstanbul, 24 Mayıs () - Tüketici Sorunlar Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay siber saldırıların vereceği zarara karşı siber sigorta yaptırılması önerisinde bulundu.

Çağatay, yaptığı açıklamada, siber saldırıların asrın sorunu haline gelmeye başladığına dikkat çekerek geçen hafta dünyayı sarsan siber saldırının başta bankalar, hastaneler, otomotiv sektörü ve birçok finans kurumlarında büyük kayıplara ve hasara neden olduğunu hatırlattı. Bu hasarı veren virüsün dünya genelinde 150 ülkede 300 binden fazla bilgisayarı kilitlediği ve şifrelenen verilerin açılması için yüksek miktarda fidye istendiğini anlatan Çağatay, maddi kayıpların çok yüksek boyutlara ulaştığını dile getirerek şöyle dedi:

“Geçen yıl Ekim ayında Almanya’nın Baden şehrinde yapılan reasürans şirketlerinin yıllık buluşmasında bu konu ele alınmış ve asrın en büyük risklerinden birisi olarak tanımlanmıştır. Öyle ki deprem riski kadar önem arz ettiği belirtilmiştir. Maalesef bu riskin zamanla artarak devam etmesi söz konusudur. Bu tür risklere savunma geliştirmesi ve önlem alması çok zordur. Şöyle bir benzetme yaparsak aslanlar bir sürüye saldırıyor ve isterse sürünün en önündekini de kapabilir ama güvenliği daha az ve yakalaması daha kolay olan en arkadakini kapıyor. Siber saldırılar da güvenliği en az olana yapılır.”

Bu konuda dünya genelinde en büyük tedbirin siber sigortaları (cyber insurance) olduğunu ifade eden Taner Çağatay, Amerika ve İngiltere dışında kalan ülkelerde şirketlerin bu riskleri yeterince teminat altına almadıkları için büyük maddi kayıplara uğradığını dile getirdi. Özellikle otomotiv sektörünün kilitlendiğini ve günlerce çalışamayan sistem nedeniyle büyük kar kaybı oluştuğunu vurgulayan Çağatay, saldırıdan bankalar ve hastaneler başta olmak üzere Türkiye’de de birçok kurumun etkilendiğini söyledi. Çağatay, “Siber Sigorta ürünleri ülkemizde de hayata geçmiş ve bu tür riskler teminat altına alınmaktadır. Maalesef tam olarak anlatılamadığı için bu tür poliçeler ile risklerin çok azı güvence altına alınmaktadır. Primlerin şu an için çok düşük olduğu bu poliçeler hasar prim oranları artmadan alınması veya en az teklif alınıp poliçeleri tanımakta büyük yarar vardır. Finansal sigortalarda uzmanlaşmış sigorta şirketleri ve brokerlerle bu önemli riski teminat altına almaları önemlidir.” dedi.

Taner Çağatay’ın verdiği bilgiye göre siber sigortaların başlıcaları şunlar:

IT araştırma masrafları (forensic), Hukuki masraflar, Bildirim masrafları, Geçici “call center” masrafları, Halkla ilişkiler masrafları, Data kurtarma / Yeniden yükleme masrafları,

Siber tehditler / Fidye, Kişisel bilgi ihlalini takiben düzenleyici kurum tarafından yapılan soruşturmalar ve hükmedilen sigortalanabilir idari para cezaları, İş kesintisi / Kar kaybı, Üçüncü Şahıs Zararı.

Kişisel veri ihlali sonucu sigortalıya karşı gelebilecek talepler

Sigortalının kullandığı içerik sebebi ile oluşan sorumluluk zararları,

Tetikleyici olaylar (Karalama, Fikri mülkiyet haklarının ihlali, Gizliliğin ihlali, İhmalkar yayın)

