"Siber güvenlikte yapay zekanın pazar payı 38.2 milyar dolar olacak"

Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38.2 milyar doları bulacağı öngörülüyor.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının artmasındaki itici güçlerin başında, gelişen tehditler ve şirketlerin veri güvenliği endişelerinin artması geliyor.

Siber Güvenlik Pazarında Yapay Zeka adlı araştırma sonuçlarına göre, yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının 2026 yılına kadar 8.8 milyar dolardan 38.2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Bitdefender Antivirüs’ten yapılan açıklamaya göre, pazarın büyümesinin temel itici gücü olarak IoT cihazlarının ve siber güvenlikteki tehditlerin başı çektiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, veri güvenliği endişelerinin ve Wi-Fi ağlarına yönelik tehditlerin artmasının da yapay zekanın siber güvenlikteki yükselişine neden olacağını öngörüyor.

Buna göre, birçok şirketin operasyonlarının bir bölümünü buluta taşıması ile korunacak verileri de bulut üzerinde yer almaya başladı. Verilerin güvenliğini sağlama çabası da bulut tabanlı çözümlerin daha da gelişmesine yol açıyor. Buluta geçişin şirketlere, gelişmiş esneklik, kontrol ve ölçeklenebilirlik gibi avantajlar sağladığını aktaran Alev Akkoyunlu, bulut çözümlerinin siber güvenlik çözümlerini uygulamak için gereken şirket yatırımlarının önemli ölçüde azalacağını ve önümüzdeki yıllarda çoğu şirketin bulut tabanlı siber güvenlik talebinin bu nedenlerle artacağını belirtiyor.

Araştırma sonuçlarına göre siber güvenlikte yapay zekanın en çok otomotiv ve ulaşım sektöründe pazar payını artıracak. Özellikle makine öğrenimini Big Data analitiğiyle birleştirmenin araçlardan, sunuculardan ve akıllı mobil servislerinden toplanan büyük miktardaki değerli veriyi anlama fırsatı sunacağına işaret eden Alev Akkoyunlu, makine öğrenimini kullanılarak siber tehditlerden taşıt ve sürücünün düzensiz davranışlarına kadar gerçekleşecek tüm anormal işlemleri tanımlamak için hizmet verebilir.