Shell, inşaat sektörü ile buluştu

İstanbul, 25 Mayıs () - Shell & Turcas tarafından düzenlenen Shell Ekonomi Buluşması’nda inşaat sektörünün önde gelen şirketleri bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ekonomisi, inşaat sektörünün gelişimi ve Shell’in inşaat sektörüne yönelik yakıt, madeni yağ ve diğer değer katan hizmetlerinden bahsedildi.

Shell & Turcas, Ankara’da, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ile birlikte “Shell Ekonomi Buluşması”nı gerçekleştirdi. İnşaat ve petrol arama alanında faaliyet gösteren önde gelen firmalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Shell’in üst düzey yöneticileri, madeni yağ ve toptan yakıt satış pazarlama ekipleri inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelerek sektörün gelişimine katkıda bulunacak konular hakkında görüş alışverişi yaptılar.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve Shell Türkiye Ticari Yakıtlar Müdürü Evren Diker Arın’ın açılış konuşmasıyla başlayan Shell Ekonomi Buluşması’nda, sunucu ve ekonomist Cem Seymen de Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve ekonomisine dair görüşlerini aktardı. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem; Shell Türkiye olarak ekonominin lokomotiflerinden biri olan inşaat sektörünün önde gelen kurumları ile gerçekleştirdikleri çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

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