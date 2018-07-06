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Shell Birleşik Krallık'ın petrol yasağını erkene çekmesini destekliyor

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () – Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden Shell'in CEO'su Ben Van Beurden, Birleşik Krallık'ın, 2040’taki petrol yasağının daha erken bir tarihe çekilmesi çağrısını desteklediğini açıkladı. Van...

Shell Birleşik Krallık'ın petrol yasağını erkene çekmesini destekliyor

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () – Dünyanın en büyük petrol ve gaz şirketlerinden Shell'in CEO'su Ben Van Beurden, Birleşik Krallık'ın, 2040’taki petrol yasağının daha erken bir tarihe çekilmesi çağrısını desteklediğini açıkladı.
Van Beurden, benzinli ve dizel araç yasağının öne çekilmesinin, yatırım kararlarını kolaylaştıracağını ve tüketici tutumunu değiştireceğini söyledi.
Ben Van Beurden, benzin ve dizel yasağına ilişkin gelişmeleri açıklığa kavuşturacağı ve Shell gibi şirketlerin yatırım kararları vermesini ve tüketici tutumlarını değiştirmesini kolaylaştıracağı için, yasağı öne çekme fikrini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Shell, elektrikli otomobil altyapı şirketlerini satın alarak ve birçok bölgede şarj noktaları kurmaya başladı. Shell geçen hafta, İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj ağını 130 milyon sterlin karşılığında satın aldı.

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