İstanbul, 2 Ocak () – Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödeme borcunu yapılandıran borçularının son ödeme tarihlerini 9 Ocak tarihine kadar uzattığını açıkladı. SGK açıklamasında, borçlarını yapılandıran mükelleflerin son ödeme sürelerinin 2 Ocak mesai bitimine kadar olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşadığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar olduğu kaydedilerek şöyle denildi: “Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 (Bugün) tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.”
SGK yapılandırılan borçların ödeme süresini 9 Ocak'a uzattı
İstanbul, 2 Ocak () – Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödeme borcunu yapılandıran borçularının son ödeme tarihlerini 9 Ocak tarihine kadar uzattığını açıkladı. SGK açıklamasında, borçlarını yapılandıran mükelleflerin son ödeme...
02 Ocak 2017 Pazartesi 17:26
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