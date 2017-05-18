SGK Başkanı Bağlı: İlk taksitinizi ödeyin, mağdur olmayın

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırmaya başvuranların, ilk taksit ödeme tarihinin Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını bildirerek, "Bu ay sonuna kadar olan sürede ilk taksitinizi ödeyin ve yapılandırmanız boşa gitmesin, mağdur olmayın" diye uyardı.Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan 'Hedef sıfır kaza' kampanyasını anlatmak için Gaziantep'e gelen SGK Başkanı Selim Bağlı, İl Müdürlüğü'nde toplantı düzenledi. Toplantıya; Selim Bağlı'nın yanı sıra daire başkanları SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin katıldı.Bağlı, Bakan Müezzinoğlu tarafından başlatılan kampanya ile iş kazalarının önüne geçmek istediklerini söyledi. Türkiye'de özellikle inşaat şantiyelerinde yaşanan iş kazalarının yoğunlukta olduğunu ifade eden Bağlı, şunları söyledi:"İş kazalarında sıfırı yakalayabilmek için sayın bakanımız İstanbul'da milli seferberlik başlattı. Bu hafta itibari ile de hep beraber sahaya indik. Bugün bu açıklamayı yaptıktan sonra inşaat şantiyelerine ziyaretlerde bulunacağız. Takdir edersiniz ki iş sağlığı ve güvenliği modern toplumların en büyük sorunudur. Belli bir üretim kapasitesini yakalamış toplumların hassasiyetle takip ettiği konudur. Fakat iş sağılığı ve güvenliği bir bilinçle, bir kültürle sağlanabilen bir husustur. En son sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlık ettiği hükümet düzeninde müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarıldı. Bu bir reformdur. Dünyaya baktığımızda her 15 saniyede, 160 iş kazası meydana gelmekte. Her 15 saniyede bir iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle ölmekte. Bu endüstriyel dönüşümün getirdiği yan etkilerden birisi. Biz hamdolsun kanun anlamında, norm anlamında boşluğu olan bir ülke değiliz. Bunlar tamamlandı. Şimdi ikinci fasıl ve asıl zor olanı bu konudaki farkındalığı ve toplumsal desteği sağlamalıyız. Yani öncelikle işçi bizim getirdiğimiz muayedeleri, bizim getirdiğimiz zorunlulukları kendisinin güvenliği, sağlığı için olduğuna inanacak. İşveren bu zorunlulukların kendisi için gerekli olduğuna inanacak. Yoksa bizim getirdiğimiz düzenlemelere uymadıkları zaman, ceza yazdığımız arkadaşlar cezalandırılmış olur. Fakat hem işçi, hem işveren iş sağılığı ve güvenliğinin bir maliyet olmadığını anlaması lazım."Selim Bağlı, 2016 yılında yapılan düzenleme ile SGK borçlarının yapılandırıldığını ve bu kapsamda borcu olanların 31 Mayıs tarihine kadar borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledi. Yapılandırmaya başvuranların ve ödeme miktarının tahminlerinin üzerinde olduğunu aktaran Bağlı, "Yeniden yapılandırma kanunu 67.7 milyar liralık bir borç stokunu kapsıyordu. Bunun 43 milyar liralık kısmı için yeniden yapılandırma başvurusu oldu. İlk taksit olarak 3 milyar lira borç ödendi. İlk taksitin son ödemesi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Şu anda mecliste görüşülen yasa tasarısı ile bu 43 milyar liralık kısmı çıkarıldığında geriye kalanlara son bir şans tanınacak. Genel olarak yapılandırmada beklediğimizin üzerinde bir tahsilat gerçekleşti. Yapılandırma yaparak borcunu ödemeyenler ise, mecliste görüşülen yasa tasarının dışında kalacak. Onun için diyoruz ki bu ay sonuna kadar olan sürede ilk taksitinizi ödeyin ve yapılandırmanız boşa gitmesin, mağdur olmayın" şeklinde konuştu.

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