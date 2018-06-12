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Seyahat sağlık sigortası online olarak satın alınabiliyor

İstanbul, 12 Haziran () - Yurtdışına çıkacak Akbank müşterileri, seyahat sağlık sigortasına Akbank Direkt Mobil üzerinden hem kısa sürede hem de Aksigorta güvencesinde kolaylıkla sahip olabilecekler. Banka sigortacılığında Aksigorta ve...

Seyahat sağlık sigortası online olarak satın alınabiliyor

İstanbul, 12 Haziran () - Yurtdışına çıkacak Akbank müşterileri, seyahat sağlık sigortasına Akbank Direkt Mobil üzerinden hem kısa sürede hem de Aksigorta güvencesinde kolaylıkla sahip olabilecekler.
Banka sigortacılığında Aksigorta ve AvivaSA ile olan güçlü iş birlikleri ile öne çıkan Akbank, müşteriyi odağına alan ve dijital kanallar başta olmak üzere Banka’nın tüm kanallarını kapsayan yalın bir “Bankasürans Modeli” uyguluyor ve çalışmalarını bu yaklaşımla sürdürüyor.
Yaklaşan bayram tatili öncesinde yurt dışına çıkacak müşterilerine “Seyahat Sağlık Sigortası” yaptırmalarının önemli olduğunu hatırlatan Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, Akbank müşterilerinin, Akbank Direkt İnternet’in yanı sıra artık Akbank Direkt Mobil’den de sunmaya başladıkları Seyahat Sağlık Sigortası’nı saniyeler içinde online olarak satın alabileceklerinin altını çizdi ve ekledi:
“Değişen müşteri davranışları, dijitalleşme, gelişen teknolojiler her alanda olduğu gibi Bankasürans alanında da değişim gerektiriyor. Biz banka olarak bir dönüşüm yolculuğu içindeyiz ve bankasüransın buna tam entegrasyonunu öncelik olarak görüyoruz.”
“Yurt dışı seyahatlerinde kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabiliyorlar”
Akbank müşterileri, Akbank Direkt Internet’ten ve Akbank Direkt Mobil’den hızlıca satın alınabilen Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinde kendilerini ve sevdiklerini güvence altına alabiliyorlar. Ürün kapsamında yurt dışı seyahatlerinde hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masrafları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılanıyor.
“Yurt dışı seyahatlerinde acil sağlık harcamaları açısından önemli bir güvence”
Bu yıl içinde Akbank Direkt Mobil’den sunulacak yeni ürünlerin de geleceğini ve bu yönde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Arif İsfendiyaroğlu, Seyahat Sağlık Sigortası için de önemli bir noktayı hatırlatıyor: 
"Seyahat Sağlık Sigortası yalnızca vize alınırken mecburen yaptırılması gereken bir sigorta olarak algılanıyor; ancak Seyahat Sağlık Sigortası, bunun da ötesinde yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek acil sağlık harcamaları açısından önemli bir güvence. Dolayısıyla yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek olası risklerde mağduriyet yaşamamak için müşterilerimize mutlaka sigorta yaptırmalarını öneriyoruz”
Akbank’ın sunduğu Seyahat Sağlık Sigortası ürünü Aksigorta tarafından sağlanıyor
Yurt dışı seyahat sağlık sigortasını Akbank şubelerinden, Akbank Çağrı Merkezi’nden, Akbank Direkt Internet’ten ve Akbank Direkt Mobil’den hızlı ve kolay bir şekilde satın almak mümkün. Yurt dışı seyahat sigortası düzenlenirken, poliçe kapsamı için Avrupa ülkeleri ve dünya ülkeleri olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Primler seyahat süresi ve gidilen ülkeye göre değişmekle birlikte, sağlanan güvenceye son derece uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün. Akbank tarafından sunulan Seyahat Sağlık Sigortası ürünü Aksigorta tarafından sağlanıyor. (Fotoğraflı)

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