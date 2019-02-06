Sevgililer Günü'ne özel hediye sayfası

E-ticaret platformu Hepsiburada, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak oluşturduğu sayfada farklı hediye önerilerini satışa sunduğunu açıkladı.

Kozmetik, saç bakımı, kitap, müzik, hobi ve oyun, kırtasiye, elektronik, akıllı telefon, kişisel bakım, parfüm, ev tekstili ve modayı içinde barındıran 35’ten fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidi sunan Hepsiburada, Sevgililer Günü'ne özel hediye önerilerini açıkladı.

GEÇEN SENENİN SEVGİLİLER GÜNÜ ŞAMPİYONLARI

Hepsiburada’nın açıkladığı trend verilere göre, geçen sene Sevgililer Günü alışverişleri için en çok sağlık ve güzellik kategorisi tercih edilirken; sinema bileti, akıllı bileklik ve parfüm en çok rağbet gören ürünler olarak belirtildi. Erkekler en çok telefon, kozmetik ve bilgisayar, kadınlar ise oyuncak, kitap ve petshop ürünlerini tercih etti. Sevgililer günü alışverişlerini ağırlıklı olarak 25-35 yaş grubunun gerçekleştirdiği gözlendi. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, İzmir, Ankara’nın ardından Bursa, Kocaeli ve Gaziantep oldu.

ALTERNATİF HEDİYELER 'GİRİŞİMCİ KADINLAR'DAN

Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına dahil olan binlerce kadın girişimcinin imzasını taşıyan el yapımı çikolatalardan keçe, deri gibi malzemelerle üretilmiş yaratıcı objelere kadar yüzlerce farklı ürünün de Hepsiburada’nın Sevgililer Günü’ne özel sunduğu ayrıcalıklı hediye seçenekleri arasında yer aldığı belirtildi.

ROMANTİK AŞIKLARA ÖZEL HEDİYELER

Hepsiburada, aşkın izlerini taşıyan nevresim takımlarından, kupalara, resim çerçevesinden şirin ayıcık ya da aşk şarkılarına kadar birçok farklı hediyeden biriyle sevdiğine 'kalbim sende' demek isteyenler için zengin hediye seçenekleri Hepsiburada’dan satın alınabiliyor. Ayrıca bu özel günde tektaş yüzük ve mücevherlerde de ekstra indirimler Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

TEKNOLOJİK AŞIKLARA

Hepsiburada farklı bütçe ve zevklere yönelik cep telefonu, akıllı saat, akıllı bileklik, taşınabilir bilgisayar, tablet, taşınabilir şarj cihazı, taşınabilir usb cihazı, bluetooth hoparlör gibi geniş elektronik hediye seçeneklerini de Sevgililer Günü kampanyasına dahil etti. Avantajlı fiyat ve teslimat koşullarıyla tüm bu ürünler aşkını dile getirmek için sevgilileri bekliyor.

EĞLENMEYİ SEVEN AŞIKLARA

Hepsiburada, romantik bir günden çok cıvıl cıvıl, eğlenceli bir Sevgililer Günü geçirmeyi tercih edenlere oyun konsolundan, kutu oyunlarına, fotoğraf makinasından drone’a onlarca ürünü Sevgililer Günü’ne özel avantajlarla sunuyor. Ayrıca müziksever sevgililer için pikaptan 45’liklere, bluetooth kulaklıklardan bluetooth hoparlörlere kadar müzik severleri sevindirecek hediye seçenekleri de Hepsiburada’nın Sevgililer Günü kampanyası kapsamında yer alıyor. 14 Şubat’ta sevgilimle eğlenceye varım diyenler Sevgililer Günü’ne özel ekstra indirimlerle eğlenceyi yakalayabilirler.

BAKIMINI İHMAL ETMEYENLERE

Hepsiburada, kadın ve erkek parfümlerinden, parfüm setlerine, tıraş makinasından saç kurutma makinasına, saç şekillendiricilere kadar kişisel bakım ve kozmetik ürünleri Sevgililer Günü’ne özel kampanyalarla sunuyor.

ŞIKLIĞINA ÖNEM VERENLERE

Hepsiburada Sevgililer Günü kampanyasında, onlarca markanın birbirinden şık moda ürünleri de bulunuyor. Ayakkabı, kazak, gömlek, bot, ceket ve daha birçok seçeneğin yanı sıra sevgisini değerli hediyelerle taçlandırmak isteyenler için tasarımı ve kalitesiyle farklılaşan takı ve saatler de sevgililerin beğenisine sunuluyor.