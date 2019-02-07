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Sevgililer Günü için hediye önerileri

İSTANBUL, ()-Sevgililer Günü için farklı kategorilerde hediye alternatifleri sunan Beymen, bu güne özel hediye önerilerini açıkladı. Ürünlere, Beymen mağazasından veya resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini belirten açıklamada,...

Sevgililer Günü için hediye önerileri

İSTANBUL, ()-Sevgililer Günü için farklı kategorilerde hediye alternatifleri sunan Beymen, bu güne özel hediye önerilerini açıkladı.

Ürünlere, Beymen mağazasından veya resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini belirten açıklamada, kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift'in hediye seçimleri ve mesajları konusunda müşterilere yardımcı olacağı belirtildi. 14 Şubat’ta sevgilisinden uzak olanlar ise 'Beymen Adrese Teslim Hizmeti' ile Türkiye'nin her yerine hediyesini hızlı şekilde ulaştırabilecek.

KADINLAR İÇİN NELER TERCİH EDİLMELİ?

Ayakkabı ve çanta tutkunlarından, birbirinden ünlü markaların çantalarına kadar birçok marka Beymen çatısı altında bulunuyor. Beymen,  aksesuar ve parfüm tutkunları için ise birbirinden ünlü markaların ürünlerinin raflarda yerini aldığını duyurdu.

Erkekler için ise, gömlek ve trikolar, 2019 kış koleksiyonlarında yer alan deri cüzdan, kartlık, kravat çeşitleri, el işi şapkalar, ikonik kol düğmeleri, ayakkabı ve çantalar hediye önerileri arasında yer alıyor.

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