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Serathon-in için başvurular başladı
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eşgüdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği olan Serathon-in’e başvurular 22 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının...
EKONOMİ 22.08.2019, 15:50
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eşgüdümüyle Türkiye’de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği olan Serathon-in’e başvurular 22 Ağustos tarihi itibarıyla başladı.
Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ile sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak etkinlik esnasında geliştirilecek yazılım projeleri, sermaye piyasası kuluçka merkezinde daha ileri aşamaya taşınabilecek. Yarışmanın başvuruları 22 Ağustos 2019’da başladı ve 10 Ekim 2019’a kadar devam edecek.
Herkesin katılımına açık olan ve başvuruların ücretsiz olduğu yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışmacıların sermaye piyasası alanında, istediği fikri ve teknolojiyi özgürce kullanarak proje geliştirmeleri bekleniyor.
Yarışma sonunda birinci takım 20 bin lira, ikinci takım 15 bin lira, üçüncü takım ise 10 bin lira değerinde yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren takımlara mekân ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton sahipliğindeki sermaye piyasası kuluçka merkezinde altı ay ile bir ay arasında değişecek süreyle ortak çalışma alanı sağlayacak. (Fotoğraflı)
Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ile sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak etkinlik esnasında geliştirilecek yazılım projeleri, sermaye piyasası kuluçka merkezinde daha ileri aşamaya taşınabilecek. Yarışmanın başvuruları 22 Ağustos 2019’da başladı ve 10 Ekim 2019’a kadar devam edecek.
Herkesin katılımına açık olan ve başvuruların ücretsiz olduğu yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışmacıların sermaye piyasası alanında, istediği fikri ve teknolojiyi özgürce kullanarak proje geliştirmeleri bekleniyor.
Yarışma sonunda birinci takım 20 bin lira, ikinci takım 15 bin lira, üçüncü takım ise 10 bin lira değerinde yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren takımlara mekân ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton sahipliğindeki sermaye piyasası kuluçka merkezinde altı ay ile bir ay arasında değişecek süreyle ortak çalışma alanı sağlayacak. (Fotoğraflı)
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