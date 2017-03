Seramikçiler "Turkishceramics" ile tanıtım atağına başlıyor

İstanbul, 3 Mart () - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2016 yılında 2.75 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. ÇCSİB bünyesindeki Seramik Tanıtım Grubu "Turkishceramics" ile dünyada tanıtım atağına başlayarak Londra’da Turkish Design Center kuruyor.

Üretiminde tamamen yerli kaynak kullanan ve net döviz girişi ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek koordinatör birliği ÇCSİB’nin, 2016 yılı ihracat rakamlarına göre Türkiye, seramik ve çimento ihracatında dünyada 5’inci, cam ihracatında 17’nci sırada yer alıyor. 10 bine yakın üyesiyle 65 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan ÇCSİB, 200’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektör ihracatından çimento sektörü yüzde 19, seramik sektörü yüzde 33, cam sektörü ise yüzde 30 pay alıyor. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün 2016 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, ABD, İtalya, İsrail ve İngiltere olarak sıralanıyor.

2014 yılında 3.3 milyar dolar olan Birlik ihracatı, 2015 yılında yüzde 12,6 oranında düşerek 2.9 milyar dolara geriledi. 2016 yılında ise Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı, 2015 yılına göre değer bazında yüzde 5.5 azalışla 2.75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Seramik ihracatı değer ve miktar olarak arttı

2016 yılında seramik sektörü ihracatı, 2015’e göre miktar bazında yüzde 6.2, değer bazında yüzde 1.3 artarak 1.8 milyon ton ve 945 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ‘Seramik kaplama malzemeleri’nde Türkiye geneli ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9, değer bazında ise yüzde 3.5 artarak, 1.4 milyon ton ve 511 milyon dolar oldu. “Seramik sağlık gereçleri” Türkiye geneli ihracat kaydı ise miktar bazında yüzde 7, değer bazında ise yüzde 9.3 artarak 127 bin ton ve 211 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çimento ihracatı 498 milyon dolar

2016 yılı Türkiye geneli çimento sektörü ihracatı bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 13 artarak, değer bazında ise yüzde 6 azalarak 11.4 milyon ton ve 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Klinker ihracatı miktarda yüzde 30, değerde ise yüzde 5 artarak 3.8 milyon ton ve 130 milyon dolar oldu.

Cam ihracatı 792 milyon dolar

Türkiye Dünya cam üretiminde 12’inci Avrupa cam üretiminde 5’inci sırada bulunuyor. 2016 yılı Türkiye geneli cam sektöründe 678 bin ton ve792 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 18.6 artmış olmakla birlikte, değer bazında yüzde 10 azaldı.

“Dünyadaki konumumuzu daha yukarı taşımayı hedefliyoruz”

ÇCSİB adına seramik ve çimento sektörlerinin durumuna ilişkin açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kayan, 2017 yılında ihracattaki düşüşün sona ermesini beklediklerini ve artışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi. ÇCSİB bünyesindeki Seramik Tanıtım Grubu ‘Turkishceramics’ ile dünyada tanıtım atağına kalktıklarını vurgulayan Bahadır Kayan, “Dünyada ‘En iyi seramiği İtalyanlar, İspanyollar ve Türkler’ yapar şeklinde bir algı var. Türk seramiğinin dünyadaki imajının geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında bu yıl Londra’da önemli bir adım atarak, Turkish Design Center kuruyoruz” dedi.

"Küresel dış ticaret talebinde gözle görülür bir yavaşlama yaşanıyor"

Birlik olarak, ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin uluslararası standartlara uygun kalitede, iyi fiyatla ve üstün hizmet anlayışıyla sunduklarını belirten ÇCSİB Başkanı Bahadır Kayan, “Küresel dış ticaret talebinde gözle görülür bir yavaşlama, korumacılık, içe dönme ve ürün fiyatlarında gerileme eğilimleri yaşanıyor. Dünya mal ticareti son iki yıldır üst üste küçüldü, Türkiye’nin ihracatı da buna paralel olarak son iki yıldır azaldı. Tüm bu gelişmelerden etkilenen sektörlerimizin ihracatı, 2015 yılına göre değer bazında yüzde 5.5 azalışla 2.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak 2017 yılında ihracattaki düşüşün sona ermesini ve artışa geçmeyi bekliyoruz.

Bugün Avrupa’dan Amerika kıtasına, Orta Doğu ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren ÇCİSB, Türkiye’nin toplam ihracatından yaklaşık yüzde 2 pay alıyor. Sektör temsilcileri olarak, dünyanın en büyük seramik, cam ve çimento üreticisi ve ihracatçıları sıralamasındaki konumumuzu daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Turkishceramics Londra’da ‘Turkish Design Center’ açıyor

ÇCSİB altında faaliyet gösteren Seramik Tanıtım Grubu ‘Turkishceramics’in yurtdışında tanıtım merkezleri kurma kararı alan TİM AŞ’ye başvurduğunu ve Londra’da açılacak Turkish Design Center için teşvik aldığını ifade eden Bahadır Kayan, şunları söyledi:

“Seramik, kalite ve tasarımın gerçekten önem arz ettiği bir iş dalı ve Türkiye, en iyi algı adına dünyada ilk 3’te yer alıyor. Dünyada ‘En iyi seramiği İtalyanlar, İspanyollar ve Türkler’ yapar şeklinde bir algı var. Türk seramiğinin dünyada imajının geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Seramik Tanıtım Grubu ‘Turkishceramics’ olarak, bu yıl Londra’da önemli bir adım atıyoruz. Uluslararası pazarda bir marka haline gelen ‘Turcishseramics’ ile aslında çok entelektüel bir iş yapıyoruz. 4 yıl önce Londra’da başladığımız çalışmalarımızla, mimarlık dünyasına yönelik çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Londra’daki mimarlık dünyasında Türk seramiği 4 yıl önce yüzde 6 oranında tanınırken, bu yıl bu oran yüzde 50’ye çıktı. Royal Academy of Arts’ın mimarlık programını biz üstleniyoruz. Adımıza verilen bir Royal Academy of Arts Mimarlık Ödülü var. ‘Royal Academy of Arts’ altındaki mimari projeler ve yarışmalar ‘Turkishceramics’in sponsorluğu altında gerçekleştiriliyor. Yurtdışında Türk seramiğini tanıtmak ve Türk seramiğinin itibarını artırmak için doğrudan hedef kitlelere yönelik projeler geliştiren Turkishceramics’in, işletmesini üstlendiği Turkish Design Center, mimarlık dünyasının kabul ettiği Clerkenwell’da açılacak.” (Fotoğraflı)