Seramik dünyası bu fuarda olacak

İSTANBUL, () - AVRUPA'nın ikinci, Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA, TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) ve TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) işbirliği ile 08-12 Mart tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleştirilecek.

29 yıldır sürekli büyüyen, gelişen ve yenilenen UNICERA Seramik Mutfak ve Banyo Fuarı; CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemeleri Derneği (TIMDER) iş birliğinde bu yıl şehrin merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de beş gün boyunca sektörü bir araya toplayacak.

Yeni ürün ve koleksiyonlarını ilk kez sergileyecek 7 ülkeden 20’si yabancı toplam 181 firmanın katıldığı UNICERA Fuarı, önemli markaların katılımı, B2B ve B2C etkinlikleri, yüksek ziyaretçi sayısı, uluslararası ticaret ve ihracat potansiyeli ile Avrupa’nın ikinci, Türkiye'nin en büyük etkinliği 25 Bin yabancı olması beklenen toplam 100 Bin ziyaretçi hedefiyle 160 Bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

Avrupa, Balkanlar, Afrika, Arap Yarımadası ve Orta Asya’dan nitelikli profesyonelleri bir araya getiren UNICERA, dünya çapındaki önemli alıcılarla tanışma ve işbirliği imkanı sağlayan ticari bir etkinlik olmasının ötesinde ulusal ve uluslararası alanda başarılı mimar ve tasarımcıları, akademisyen ve ilgili fakültelerden öğrencileri sektör profesyonelleri ile bir araya getirerek, önemli bir iletişim platformu olma özelliği de taşıyor.

"BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜYÜZ"

İnşaat malzemeleri üreticilerini ve satıcılarını aynı çatı altında toplayan TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya, fuarın tesisat ve yapı malzemeleri sektöründe iç piyasayı ve ihracatı hareketlendirmek amacıyla düzenlendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Sektör temsilcileri olarak CNR EXPO ile bir arada, Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan UNICERA ile milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ev sahipliği yapacağız."

Sapankaya, gelişmekte olan ülkelerin 5 yıl içinde inşaat alanında atılım göstereceğini ifade ederek "Dünyada geri dönüşümlü ürünlere büyük eğilim var. Türk yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe, ürün kalitesiyle dünya ile rekabet edecek konuma geldik. Şu an bölgenin üretim üssüyüz. Dış pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak için üretim kadar üretim teknolojisine de ağırlık vermeliyiz. Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine bağlı olarak konut inşaatlarında artış bekliyoruz. İnşaat, tesisat ve yapı malzemeleri pazarında da 5 yıl içinde yüzde 10-12 oranında büyüme bekliyoruz" dedi.