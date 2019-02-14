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Sentix: Avrupa bankalarının performansı Şubat'ta düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Finansal araştırma şirketi Sentix Avrupa bankacılık sektörünün Şubat ayında genel olarak düşük performans gösterdiğini duyurdu. Sentix’in raporuna göre, Avrupa bankacılık sektörü Şubat...

Sentix: Avrupa bankalarının performansı Şubat'ta düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Finansal araştırma şirketi Sentix Avrupa bankacılık sektörünün Şubat ayında genel olarak düşük performans gösterdiğini duyurdu.
Sentix’in raporuna göre, Avrupa bankacılık sektörü Şubat ayında ortalama performansının 2.6 standart sapma puanı altında kaldı ve özellikle Fransız ve İtalyan bankaları ile Almanya’dan Deutsche Bank’ın düşüş performans sergilediklerini ortaya koydu.
Sentix, Avrupa bankacılık sktörünün 2008 yılındaki finansal krizden bu yana kendi içlerinde bir krizde olduklarını ve son sekiz yıldır ortalamanın altında performans gösterdiklerini açıkladı.
Buna ek olarak, raporda bir sektörün ortalama performasının iki standart sapma puanı altında olmasının, sektörün zayıf bir dönemden geçtiğini gösterdiği belirtildi.

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