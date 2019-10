Sensobright: Robotlara dokunma duyusu kazandırıyoruz

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 11 Ekim () - Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren teknoloji yatırım şirketi Inventram, dokunma duyusunu robot ve cihazlara kazandıran “Sensobright” yatırımını küresel pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Robotların da dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan bu teknolojiyi Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. Erken aşamadaki bu keşfin uzun soluklu bir teknolojiye dönüştürülmesi, dünya çapında patentlenmesi ve ikinci aşama yatırım fazına geçmesini ise Inventram gerçekleştirdi.

Sensobright’ın anlatıldığı basın toplantısı Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin ve Inventram Genel Müdürü Cem Soysal’ın katılımıyla Divan İstanbul’da gerçekleşti.

Sensobright ismiyle şirketleşen bu teknolojinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Haşimoğlu, “Geldiğimiz noktada gururla ifade etmek isterim ki, yüksek teknolojiye dayalı bir fikrin, hatta daha da ileri gidersek dünyada çığır açacak bir teknolojinin ülkemizdeki yatırım adresi bugün Inventram’dır. Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk.” dedi.

NASA’nın da dikkatini çeken bu teknoloji robotlara insan hassasiyeti üzerinde dokunma duyusu kazandırması ile dünya çapında bir ilki teşkil ediyor. 5,2 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen bu teknoloji, sağlık, savunma sanayi ve otomotiv gibi birçok sektörde çığır açacak yeniliklere fırsat sunacak.

Haşimoğlu, “Koç Topluluğu olarak ‘küresel rekabetçiliğimizi artırma hedefimiz’ yatırımlarımıza yön veren en önemli dinamiklerin başında geliyor. Bununla birlikte Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm de odakladığımız alanları oluşturuyor. Tüm işlerimizde ‘değer yaratmayı’ önceliklendiriyoruz” dedi.

Inventram’da dünya çapında yenilik getiren, çok yüksek teknolojiye dayalı, çok daha uzun soluklu ve daha riskli alanlara odaklandıklarını anlatan Haşimoğlu;

“Çünkü biliyoruz ki; ülkemizdeki bilim kapasitesi ve taşıdığı yüksek potansiyelin laboratuvarlardan ya da teknoparklardan çıkıp dünya ile buluşabilmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Pek çok yenilikçi teknoloji uzun yatırım süreleri ve yüksek risk nedeniyle ticari aşamaya geçemeden laboratuvarlarda unutulup gidiyor. Biz bu konuda kendimizi sorumlu hissederek elimizi taşın altına koyduk. Kuruluşumuzdan bugüne geçen süreç bize şunu gösterdi: Ülkemizin bilim ve teknoloji konusunda da çok büyük potansiyeli var. Dünya çapında çok değerli bilim insanlarımız var. Doğru imkânlar, doğru organizasyon ve akıllı sermaye desteği sağlandığında küresel ölçekte çığır açacak teknolojileri ortaya çıkarabiliriz.”

İnventram’ın, stratejik bir yatırım şirketi olduğunu söyleyen İnventram Genel Müdürü Cem Soysal ise;

“Biz yatırımlarımızda kendi alanında oyunun kuralını değiştirecek ve gerçekten de dünyada ses getirecek teknolojilerin peşinden giden, enerjisi yüksek bir şirketiz. Bu bakış açısıyla radarımıza giren bir teknolojiyi patentleme ve şirket yatırımına dönüştürme kabiliyetimiz bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz. Değerli bilim insanı Utku Büyükşahin 6 yıl boyunca bu buluş üzerinde çeşitli geliştirmeler yaptı ve en sonunda da insanın 5 duyusundan biri olan dokunma duyusunun patentini aldık. Şu an insanın dokunma hissinin üzerinde bir teknolojiden bahsediyoruz ve bunun dünya çapında korumasını sağladık” dedi.

“Teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen robotlar neden hala insanlara yetişemiyor?” sorusundan ilham alarak bu teknolojiyi geliştiren Sensobright Yönetim Kurulu Başkanı ve CTO’su Doç. Dr. Utku Büyükşahin, yaptıkları çalışmalar sonucunda insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildiklerini ve bu teknolojinin NASA mühendisleri tarafından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.

Gerçekleşen toplantıda teknolojinin detaylarını paylaşan Doç. Dr. Utku Büyükşahin, şöylekonuştu:

“İnsanda dokunma sinirlerinin en yoğun olduğu parmak ucundaki sinir hücresi yoğunluğu her cm2’de 241 tane. Şu an bu buluş sayesinde robotların parmak uçlarındaki sensörleri cm2’de 256 ve üzerine çıkarabildik. Dokunmanın yanı sıra sıcaklık algılanmasını ve hatta daha dokunmadan yaklaşımın algılanmasını da sağladık.

"Bunun anlamı; Sensobright ile artık robotlar ve makineler insandan daha hassas dokunma duyusuna sahip olabilecekler. Dünya çapında yapılan birçok çalışma sonucunda daha insan dokunma çözünürlüğüne yaklaşılamamışken biz dünya çapında patentlenmiş, manyetik alan gibi bozuculardan etkilenmeyen teknolojimiz ile insan dokunma çözünürlüğünün binlerce kat üzerine çıkabildik.

"Şu anda geldiğimiz noktada dokunmadan yaklaşmayı da algılayabiliyoruz. Bir robotun elini kapladığımızda elini yönlendirdiği objenin 3 boyutlu taramasını yapıp imalata hazır datasını oluşturabilir, bir aracın çevresinin anlık olarak 3 boyutlu haritasını çıkartabilir, ameliyat robotlarına bir cerrahın binlerce kat üzerinde çözünürlükte dokunma duyusu sağlayabiliriz.

"Biz teflon gibi bir ürün bulduk, kullanılacak alana göre şekillendirilmesi gerekiyor. Kullanılacağı alanda gerekiyorsa, o uygulamaya özel ilk prototipi müşteri ile beraber yapıp, nasıl yapılacağını gösterip, patentin lisanslamasını yapacağız."