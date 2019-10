'Self Servis' akaryakıt hizmeti son 3 ayda 180 bin tüketiciye ulaştı

AYTEMİZ tarafından müşterilere sunulan self servis akaryakıt hizmeti, tüketiciler tarafından sevildi. Son 3 ay içerisinde 180 binden fazla tüketici 325 bin işlem yaparak self servis hizmetini deneyimledi. Tüketicilerin yüzde 92’si, bir sonraki yakıt alımında yine self servisi kullanacağını ifade etti.

Aytemiz’in 2019 yılı şubat ayında tüketicilere alternatif bir yakıt alımı seçeneği ve deneyimi sunmak amacıyla 30 istasyonla tanıtımını yaptığı Self Servis şu anda 100 istasyonda hizmet veriyor. Self servis hizmetinin bulunduğu istasyonlardan alınan verilere göre haziran, temmuz ve ağustos ayları içerisinde toplam 325 bin adet self servis işlem yapıldı.

Süreç içerisinde tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerine göre iyileştirmeler yapılan self servis hizmetine yakın zamanda nakit ödeme seçeneği de eklendi. Bu işlemlerin 175 bin adedinde kredi kartı ve 150 bin adedinde ise nakit kullanıldı. Hizmet, aynı 3 aylık sürede 180 binin üzerinde tüketici tarafından kullanıldı ve bu sayının yüzde 30’unu sadece Self Servis hizmetini denemek için istasyona gelen yeni müşteriler oluşturdu.

Türkiye’de zamandan tasarruf etmek ve self servisi kendi deneyimlemek isteyen müşterilerin yaptığı alışverişler sonucunda 6 milyon litreyi aşkın akaryakıt satışı gerçekleşti ve bu sayede 1,2 milyon liradan fazla tasarruf sağlanmış oldu.

TÜRK TÜKETİCİSİ TASARRUF YAPMAYI SEVİYOR

Elde edilen bu verileri değerlendiren Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, şöyle konuştu:

"Sektörümüzde ürünler ve standartlar sabit, rekabette farklılaşmanın yolu hizmetten geçiyor. Biz yalnızca istasyon sayımızla, pazar payımızla, satış oranımızla öne çıkmayı değil, hizmetlerimizle fark yaratarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyarak ve sektöre öncülük ederek markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Akaryakıt tüketicileri de günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını ve isteklerini hızlı ve pratik olarak gerçekleştirme arayışında. Birçok sektörde self servis hizmeti yaygınlaşıyor. Biz de bu değişime ayak uydurarak sektörde öncülük ettik. Bu anlamda çok büyük bir teknoloji yatırımı yaptık. Batılı ülkelerde uygulanan sistemlere ve hizmetlere çok hızlı adapte olabilen tüketicilerimiz bu gelişmiş yazılım ve yapay zekâ sayesinde, son derece kullanıcı dostu olan self servis yakıt alımına da çok kolay adapte oldular. Türk tüketicisi kendi işini kendi yapmayı ve tasarruf etmeyi seviyor dolayısıyla self servise yoğun bir ilgi oldu."

TÜKETİCİ KENDİ DOLDURDU, KENDİ KAZANDI

Self servis hizmetinden faydalanan tüketicilerin demografik yapısı hakkında da bilgi veren Eke, "40 ilde hizmete sunulan self servis, büyükşehirler kadar Anadolu’daki şehirlerimizde de de ilgi gördü. Son 3 ay içerisinde self servis hizmetini kullananların yoğun olarak 25-35 yaş arası erkek kullanıcılar olduğu görülüyor. Kullanıcıların yüzde 20,5’i bu hizmetten sosyal medya kanalları sayesinde haberdar olarak ve sadece self servis hizmetini deneyimlemek için istasyonlarımıza geldi. Tüketicilerin yüzde 78’i self servis hizmetini ‘çok iyi bir hizmet’ olarak değerlendiriyor. Yüzde 92’si ise bir sonraki yakıt alımında yine self servisi kullanacağını ifade ediyor” dedi.

“Self servisle ilgili karşımıza çıkan bir diğer önemli veri ise geçtiğimiz günlerde devreye aldığımız nakit ödeme seçeneğinin bu kadar ilgi görmesi oldu” diyen Eke, “Bu da bize tüketicilerin küçük satın almalarında artık kredi kartı yerine daha çok nakit tercih ettiğini gösteriyor. Bir başka bilgi ise artık müşterilerimizin self servis hizmetini her denediğinde ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde yapıldığını gördükçe hizmete daha çok alıştığını ve düzenli kullanır hale geldiğini gösteriyor. Zira, self servis hizmetini ilk devreye aldığımızda pompalarda görev yapan arkadaşlarımız ‘self servis asistanı’ olarak müşterilerimize self servis alım yaparken baştan sona yardımcı olabiliyorlardı. Şimdi ise self servise verdikleri destek azaldı ve diğer pompalarda eskisi gibi hizmete devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTIK"

Perakende sektöründe dinamiklerin hızla değiştiğini belirten Eke, "2021 vizyonumuz doğrultusunda bir perakendeci gibi hareket ediyoruz. Bizler istasyonlarımızda sadece akaryakıt, LPG ve madeni yağ satmıyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimizin yanı sıra müşteri odaklı hizmetlerimiz ile de sektörde farklılaşmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımımız ile istasyonlarımızı, sadece bir akaryakıt satış noktası olmanın ötesinde konumlandırarak sektörümüzde perakendeci bakış açısıyla başarılı birçok projeye imza atıyoruz. Self Servis projemiz de bu anlamda geliştirdiğimiz en önemli projemiz ve ilk defa bu kadar yaygın bir şekilde gerçekleşiyor olmasıyla sektörde bir ilke imza attığımızı söyleyebiliriz. İlk etapta 30 istasyonda başlattığımız ve hali hazırda 100 istasyonda vermeye başladığınız hizmetimizi önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Aytemiz olarak bundan sonraki süreçte de müşterilerimize alternatif hizmet biçimleriyle fayda sağlamaya devam edeceğiz" dedi.