Selçuklu Kongre Merkezi'ne 'Türkiye'nin en iyi yatırımı' ödülü 

KONYA, () - KONYA'da, Selçuklu Belediyesi'nce yaptırılan Selçuklu Kongre Merkezi için 'Ace Of M.I.C.E. Awards 2018' ödülleri kapsamında 'Türkiye'nin en iyi yatırımı' ödülü verildi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Ace Of M.I.C.E. Awards 2018' uluslararası kongre, toplantı ve etkinlik ödülleri dağıtıldı. Toplantı ve kongre kategorisinde, 81 jüri üyesinin tam not kullandığı Selçuklu Kongre Merkezi için 'Türkiye'nin en iyi yatırımı' ödülü verildi. İstanbul'da dün düzenlenen törende, kongre merkezi için verilen ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Boynueğri'nin elinden aldı. Sahneye Selçuklu Kongre Merkezi'nin işletmecisi Recep Altınok ve proje mimari Murat Tabanlıoğlu ile birlikte çıkan Başkan Altay, Anadolu'nun kalbinde önemli başyapıt inşa ettiklerini söyledi.

Kongre merkezinin 28 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Altay, ''Merkezde birçok kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Bugün de bizim için çok önemli olan 'Ace Of M.I.C.E. Ödülleri' kapsamında yılın en iyi yatırım alanında bir ödül kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk ve yapmış olduğumuz işlerin de ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok önemli bir gurur kaynağı'' diye konuştu.



