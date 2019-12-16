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Sektörlerde toplam cirolar Ekim’de yıllık yüzde 9.0 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışların etkisiyle, Ekim’de yıllık bazda yüzde 9.0 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve takvim...
EKONOMİ 16.12.2019, 10:34
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışların etkisiyle, Ekim’de yıllık bazda yüzde 9.0 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı.
TÜİK’in açıkladığı “Ciro Endeksleri, Ekim 2019” verilerine göre, yıllık bazda;
- İnşaat sektöründe ciro yüzde 19 azalırken,
- Sanayi sektöründe ciro yüzde 2.9,
- Ticaret sektöründe ciro yüzde 17.7 ve
- Hizmet sektöründe ciro yüzde 12.2 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.9 arttı. (Grafik & Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 0.5 arttı.
TÜİK’in açıkladığı “Ciro Endeksleri, Ekim 2019” verilerine göre, yıllık bazda;
- İnşaat sektöründe ciro yüzde 19 azalırken,
- Sanayi sektöründe ciro yüzde 2.9,
- Ticaret sektöründe ciro yüzde 17.7 ve
- Hizmet sektöründe ciro yüzde 12.2 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.5 arttı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.9 arttı. (Grafik & Tablo)
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