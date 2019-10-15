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Sektörlerde toplam cirolar Ağustos’ta yıllık yüzde 2.8 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışların etkisiyle, Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 2.8 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve...
EKONOMİ 15.10.2019, 10:26
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cirolar, hizmet ve ticaret sektörlerindeki artışların etkisiyle, Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 2.8 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1.6 azaldı.
TÜİK’in açıkladığı “Ciro Endeksleri, Ağustos 2019” verilerine göre, yıllık bazda;
- Sanayi sektöründe ciro yüzde 0.1,
- İnşaat sektöründe ciro yüzde 18 azalırken,
- Ticaret sektöründe ciro yüzde 6.0,
- Hizmet sektöründe ciro yüzde 10.1 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.5 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.6 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.6 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.9 azaldı." (Grafik & Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1.6 azaldı.
TÜİK’in açıkladığı “Ciro Endeksleri, Ağustos 2019” verilerine göre, yıllık bazda;
- Sanayi sektöründe ciro yüzde 0.1,
- İnşaat sektöründe ciro yüzde 18 azalırken,
- Ticaret sektöründe ciro yüzde 6.0,
- Hizmet sektöründe ciro yüzde 10.1 arttı.
TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.5 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2.6 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.6 azaldı.
“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.9 azaldı." (Grafik & Tablo)
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