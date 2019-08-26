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Sektörlerde güven endeksleri Ağustos ayında yükseldi
Sektörel güven endeksleri, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde Ağustos ayında, Temmuz'a göre yükseldi. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme...
EKONOMİ 26.08.2019, 08:37
Sektörel güven endeksleri, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde Ağustos ayında, Temmuz'a göre yükseldi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;
Hizmet sektörü güven endeksi 89.1
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83.5 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 6.7 artarak 89.1'e yükseldi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.7, yüzde 8.7 ve yüzde 4.3 artarak 85.3, 84.6 ve 97.5 değerlerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 5.1 artarak 95'e yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.2 ve yüzde 10 artarak 85.5 ve 94.9 değerlerini aldı.
Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0.5 azalarak 104.8'e geriledi.
İnşaat sektörü güven endeksi 55.5
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında 52.4 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 6.0 artarak 55.5'e yükseldi.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.5 ve yüzde 5.1 artarak 41.6 ve 69.4 düzeylerine çıktı. (Grafik - Tablo)
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre;
Hizmet sektörü güven endeksi 89.1
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Temmuz ayında 83.5 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 6.7 artarak 89.1'e yükseldi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.7, yüzde 8.7 ve yüzde 4.3 artarak 85.3, 84.6 ve 97.5 değerlerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 95
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ağustos ayında yüzde 5.1 artarak 95'e yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.2 ve yüzde 10 artarak 85.5 ve 94.9 değerlerini aldı.
Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 0.5 azalarak 104.8'e geriledi.
İnşaat sektörü güven endeksi 55.5
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında 52.4 düzeyindeyken, Ağustos ayında yüzde 6.0 artarak 55.5'e yükseldi.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 7.5 ve yüzde 5.1 artarak 41.6 ve 69.4 düzeylerine çıktı. (Grafik - Tablo)
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