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Sektörel güvende düşüşler sürüyor

İstanbul, 25 Ocak () - Ekonomideki gelişmeler ve büyümeye ilişkin öncü göstergeler arasında sayılan sektörel güvendekslerindeki gerileme Ocak ayında da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sektörel güven endeksleri Ocak ayı...

Sektörel güvende düşüşler sürüyor

İstanbul, 25 Ocak () - Ekonomideki gelişmeler ve büyümeye ilişkin öncü göstergeler arasında sayılan sektörel güvendekslerindeki gerileme Ocak ayında da sürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sektörel güven endeksleri Ocak ayı verilerine göre, sektörel güven hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin üçünde birden geriledi. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.2 düştü Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayındaki 93.3 düzeyinden, Ocak ayında yüzde 6.2 azalarak 87.5 değerine düştü.
Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.6, yüzde 3.0 ve yüzde 11.7 azaldı. Perakendede iş hacmi beklentisi yüzde 4.3 geriledi Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 0.2 azalarak 95.9 değerine düştü.
Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.3 ve yüzde 0.1 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 3.5 arttı. İnşaat sektörü güven endeksi 74.8 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 1.7 azalarak 74.8 değerine düştü.
İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 6.8 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 6 arttı. (Grafik)

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