Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

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İstanbul, 24 Nisan () – Sektörel güven endeksleri, Nisan ayında hizmette yüzde 1.9 artarken, inşaatta yüzde 0.3 ve perakendede yüzde 0.1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan’da sektörel güven endeksleri hizmette 83.1’e yükseldi ve inşaatta 53.9’a, perakendede de 90.6’ya geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

TÜİK’e göre, Nisan ayında hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2.1, yüzde 1.7 ve yüzde 1.9 artışla 78.9, 76 ve 94.5 düzeylerine yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 7.0 artışla 87.9’a yükselirken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri de sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 4.6 düşüşle 76.1 ve 107.7 düzeyine indi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1.8 düşüşle 40.8’e gerilerken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi de yüzde 0.7 artışla 67’ye yükseldi. (Tablo ve Grafik)