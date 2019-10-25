Sektörel güven hizmetler, perakende ve inşaatta yükseldi

Sektörel güven endeksleri Ekim ayında Eylül ayına göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde yükseldi.Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayındaki 89.3 düzeyinden, Ekim’de yüzde 1.6 artarak 90.7 düzeyine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; hizmetlere olan talep endeksi yüzde 4.9 artarak 100.1 düzeyine ulaştı. İş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri ise sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.2 azalarak 86.8 ve 85.3 değerlerini aldı.Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 4.8 artarak 102.3 düzeyine çıktı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.9, yüzde 2.0 ve yüzde 7.7 artarak 93.3, 108 ve 105.6 değerlerini aldı.Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 60.1 düzeyindeyken, Ekim ayında yüzde 8.3 artarak 65.1'e çıktı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9.1 ve yüzde 7.9 artarak 48.4 ve 81.8 değerlerini aldı. (Grafik - Tablo)